В моду вернулась стрижка томбой: варианты и советы по выбору для своей формы лица

В 2024 году в моду вернулась дерзкая стрижка Tomboy, что в переводе с английского означает “хулиганка” или “сорванец”. Она смотрится очень современно и стильно и непременно привлечет взгляды. Ее называют пацанской или мальчишеской, так как она коротко стрижется на затылке и по бокам вокруг ушей. Однако на макушке волосы остаются более длинными.

Эта прическа появилась примерно сто лет назад, когда Коко Шанель предложила женщинам носить предметы мужского гардероба. Но их заинтересовала не только мужская одежда, но и стрижки. С тех пор томбой претерпела много трансформаций, но она по-прежнему остается востребованной у женщин разных возрастов.

Кому подойдет стрижка

Как правило, короткая мальчишеская стрижка Tomboy лучше всего подходит стройным девушкам с тонкими чертами лица. Однако ее могут носить и женщины с более плотным телосложением, так как она подходит, по сути, всем, независимо от типа волос. Главное, учитывать некоторые нюансы и выбрать вариант стрижки в соответствии с формой вашего лица. Как правило, Tomboy делает его более круглым.

Круглое лицо

Если у вас округлые щеки, отдавайте предпочтение многослойной стрижке, чтобы не выглядеть шариком. Для круглого лица следует выбирать удлиненную разновидность.

Вытянутое лицо

Если у вас вытянутое и угловатое лицо, смягчить его поможет более мягкая стрижка с боковым пробором.

Зрелые женщины

С возрастом волосы медленнее растут и становятся менее плотными. Женщинам с тонкими прямыми волосами эта стрижка тоже может подойти. Томбой выигрышно смотрится после определенного возраста. Он популярен по той причине, что очень практичен. Короткие волосы требуют меньше времени на уход: мытье, сушку и укладку.

Как создать стиль сорванца

Tomboy сочетает в себе смелость и деликатность. Она поможет подчеркнуть индивидуальность, а также раскрыть женственность и красоту. Стрижка подойдет даже очень тонким волосам.

Если требуется уложить непослушные короткие пряди, есть несколько вариантов:

Каждое утро использовать небольшое количество воска или другого фиксирующего средства. Для вечернего образа нужно взять немного геля, придающего волосам мокрый вид, что смотрится невероятно эффектно, к тому же сейчас очень модно. Можно использовать для укладки зажимы, заколки или повязку на голову. Еще один вариант – сделать хвост из половины волос

Главное – укладка должна подходить к форме лица!

Как быть красивой с мальчишеской стрижкой

Чтобы выглядеть женственно с короткими волосами, следует сосредоточить внимание на одежде и аксессуарах:

Рекомендуется выбирать облегающие платья и юбки и носить туфли на высоком каблуке. Девушка с пацанской стрижкой может придать женственности и красоты образу, надев крупные серьги. Следует выбирать одежду ярких цветов или с принтами. Лучше всего по возможности избегать черного цвета, чтобы не выглядеть брутально. Можно выбрать такие цвета для волос, как полярный блонд, ледяной коричневый, яркий рыжий.

Яркое окрашивание волос придает образу больше женственности.

Подстригайте волосы не реже одного раза в четыре месяца, иначе секущиеся кончики начнут расти и увеличиваться в длину.