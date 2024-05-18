 

Рупор кремлевской пропаганды: За терриконами…

18.05.2024, 21:43, Разное
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Новый хит.

Вызывай "Волгу", не будь мясом.

Источник: Colonel Cassad


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