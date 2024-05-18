Текстурированные с зачесом набок и забавные косички: легкие и эффектные прически на короткие волосы

Милые и простые прически на коротких волосах — отличная находка для женщин, которые хотят выглядеть безупречно, но не тратить много времени на сложные укладки. Можно носить короткие волосы и при этом выглядеть очень женственно. Вот несколько интересных идей легких и эффектных причесок.

Текстурированные стрижки

Для укладки коротких волос следует запастись необходимыми средствами и инструментами. Если нужно создать легкую прическу на короткие волосы, решающее значение имеют правильно подобранные продукты для укладки. Следует выбрать текстурирующее средство, подходящее структуре волос, тогда прическа всегда будет выглядеть шикарно.

Стильные короткие стрижки

В наши дни чрезвычайно популярен андеркат. Но следует помнить, что такая стрижка требует определенной смелости и уверенности в себе.

Волшебная сила коротких волос

Короткая стрижка может улучшить черты лица, поэтому стоит попробовать одну из простых причесок, которые выгодно подчеркнут достоинства и нейтрализуют недостатки.

Смелые стрижки для коротких волос

Подчеркнуть индивидуальность можно не только через цвет волос, но и через саму стрижку, с которой получится создать множество легких и смелых причесок. Примером может служить представленная ниже фиолетовая стрижка с V-образной челкой.

Романтические короткие прически

Косы на коротких волосах очень нравятся многим девушкам, поскольку они универсальны. Они мгновенно придадут изысканности любой прическе и в то же время могут сделать образ девчачьим.

Крутые косы

Крутые косы – настоящий тренд наступившего сезоне. Почему бы не выбрать очаровательные прически на короткие волосы с элементами плетения?

Простые прически

Причесок на короткие волосы так много, что каждая женщина сможет подобрать самый подходящий для себя вариант. Короткие волосы легко можно уложить с помощью шарфов, заколок и других аксессуаров. Это займет с утра не более 5 минут. Чтобы придать волосам объем и четкость, следует научиться завивать короткие волосы.

Забавные косы

Считается, что короткие волосы нельзя заплетать в косы, но это не так. Обратите внимание на эту восхитительную боковую косу с андеркатом на фото выше. Смотрится великолепно.

Как покрасить короткие волосы

Существует множество оттенков, которые способны превратить короткую стрижку в настоящий шедевр. Простая прическа нового цвета способна полностью изменить образ.

Как хорошо выглядеть с короткими волосами

Более короткая стрижка сделает прямые тонкие волосы более объемными. Однако все решает стиль. Многослойная прическа придаст еще больше объема. Идеальной стрижкой считается боб. Его длину и форму можно менять, чтобы подчеркнуть или скрыть те или иные детали.

Как узнать, подойдут ли короткие волосы

Чтобы узнать, пойдет ли короткая стрижка, нужно приложить к подбородку карандаш, удерживая его горизонтально. Начало линейки приложить к мочке уха, удерживая ее вертикально. Посмотреть у какой цифры находится карандаш. Короткие волосы будут смотреться фантастически, если карандаш показывает цифру 5,7 см и меньше. Если больше, лучше выбрать более длинную стрижку.