 

Winfuture показал ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge с чипом Snapdraon X

18.05.2024, 19:50, Разное
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Немецкий портал Winfuture представил новые ноутбуки Samsung Galaxy Book4 Edge и Edge Pro, оснащенные мобильным чипом от Qualcomm.

Базовая модель Samsung Galaxy Book4 Edge будет иметь 14-дюймовый экран, а версия Pro — 16-дюймовый. Оба ноутбука оснастят OLED-дисплеями с разрешением 3K и максимальной яркостью 400 нит.

Производительность устройств обеспечат мобильные ARM-чипы Qualcomm Snapdragon X. Минимальный объем оперативной памяти составит 16 ГБ, однако вероятны и другие конфигурации.

Ключевыми особенностями старшей модели станут наличие порта HDMI, двух USB-C, USB-A и слота для карт памяти microSD. 16-дюймовая версия также получит аккумулятор емкостью 61,8 Вт*ч, что обеспечит до 22 часов автономной работы. Это стало возможным благодаря использованию ARM-чипа, аналогично тому, как Apple заменила Intel на собственные чипы серии M.

По данным WinFuture, стартовая цена Galaxy Book4 Edge составит около €1800.


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