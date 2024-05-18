 

Американский политолог – вступив в долгосрочное оборонное партнёрство с Киевом, США рискуют создать ещё одну «вечную войну»

18.05.2024, 19:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Заключение с Украиной долгосрочного соглашения о безопасности станет для Вашингтона обузой, полагает политолог Алекс Литтл. Как пишет Литтл в своей статье для American Conservative, длительные инициативы по поддержке Киева лишь создают у украинского руководства ложные надежды, сталкивая его с дипломатического пути.


AP

Подписание Вашингтоном соглашения с Украиной, предполагающего долговременное предоставление Киеву гарантий безопасности, не только поспособствует затягиванию «самого разрушительного конфликта на европейском континенте с 1945 года», но и станет «обузой» для США, предупреждает на страницах American Conservative американский политолог Алекс Литтл.

Как отмечает эксперт, отдельные законотворцы в конгрессе США продолжают упорно игнорировать реалии войны, обещая Украине «вечную поддержку до полной победы». Однако такие невыполнимые обещания в итоге лишь навредят Киеву, поскольку из-за них он не предпринимает необходимые дипломатические шаги, подчёркивает Литтл.

По мнению политолога, американским властям пора признать, что военные ресурсы США не безграничны, и что оказывая чрезмерно масштабную поддержку Киеву, они обделяют Тайвань, имеющий куда большее стратегическое значение для американских интересов. Это тем более необходимо, что, по признанию американских экспертов, последний пакет помощи объёмом $61 млрд, разблокированный недавно конгрессом, не окажет существенного влияния на ход конфликта и лишь «продлит кровопролитие», констатирует Литтл.  

Как полагает эксперт, Вашингтону нужно чётко дать понять украинцам, что он не сможет всё время обеспечивать их оружием, необходимым для обеспечения обороны в долгосрочной перспективе.


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