Мнение «аналитика»: О глупых, глупых русских… Всё закономерно?

Вот всё то неоднозначное, что сейчас происходит с Россией – это случайность? Коллективное помутнение сознания, навязанное комплексами и паранойей одного человека? Или, наоборот, закономерность, происходящая из общей, коллективной воли, выразителем которой и стал тот самый один человек?

15 лет россиян изучают, как подопытных кроликов социологи. 15 переломных лет, за которые #Россия превратилась из мировой державы средней руки, успешно вписавшейся в западный рынок ко всеобщей выгоде, в главное пугало для половины мира. И все эти годы…

…главной ценностью для россиян за период наблюдения с 2006 по 2021 гг. была и остаётся #безопасность! И с 2021 её роль заметно выросла. До этого же тренд был стабильно убывающим. Сначала сыграла свою роль пандемия (кто-то о ней сейчас помнит?), породившая эпидемию страха. Потом – сами-знаете-что.

И есть ещё интересные вещи. За эти 15 лет для россиян заметно важнее стали: благожелательность, самостоятельность, гедонизм, #риск и новизна. При этом снизилась важность традиций, личных достижений и власти-богатства. Но самое интересное то, чего в опросах нет.

А нет в них такой ценности, как «свобода». Не прошита она в ценностные установки россиян. Пожертвовало ею коллективное мнение ради… безопасности.

Ну, глупость же – очевидная. «Тот, кто жертвует насущной свободой ради малой толики безопасности, не достоин ни свободы, ни безопасности» – забыли? И как раз русские, у которых сейчас туго не только со свободами, но и с безопасностью тоже, правоту Бенджамина Франклина доказали на все 100%.

В итоге, этот выбор стал судьбоносным для всего народа. Для всех и каждого.

А потому – дальнейшая судьба понятна и печальна?

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