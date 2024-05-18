Большая политическая потеря для Венгрии — Орбан прокомментировал критическое состояние Фицо

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После покушения на словацкого премьера Роберта Фицо Венгрия лишилась своего главного союзника — особенно критична эта потеря на фоне выборов в Европарламент и напряжённого момента в украинском конфликте. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как пишет Bloomberg, политик признал, что покушение на его коллегу стало «большой потерей для Венгрии» в политическом плане.



АР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после покушения на Роберта Фицо Будапешт лишился своего ключевого союзника в столь важный период на фоне выборов в Европарламент и украинского конфликта, пишет Bloomberg.

«Роберт Фицо сейчас борется за свою жизнь», — заявил Орбан в интервью государственному радио в пятницу. «Если мы выйдем за рамки человеческого фактора и посмотрим на это с политической точки зрения, то это большая потеря для Венгрии», — добавил политик.

По словам Орбана, словацкий премьер-министр будет отсутствовать в решающий момент перед выборами в Европарламент в следующем месяце. Кроме того, как отмечает издание, он видит прямую связь между нападением на Фицо и поляризацией Европы по вопросу украинского конфликта.

Первое за последние 20 лет покушение на европейского лидера вызвало шок в одной из самых полярных стран континента. По данным МВД Словакии, нападавший, который придерживается либеральных взглядов, действовал как «волк-одиночка» и руководствовался политическими мотивами.