 

Российская ОС «Аврора» научилась запускать Android-приложения

18.05.2024, 16:28, Разное
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Компания “АВРОИД” представила коммерческую версию программного обеспечения, позволяющего запускать существующие Android-приложения на устройствах, работающих на российской защищенной операционной системе “Аврора”. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Программно-аппаратный комплекс “АВРОИД” совместим с устройствами Fplus, которые функционируют на пятой версии ОС “Аврора”. Это безопасное решение позволяет запускать обычные приложения в изолированной среде внутри защищенной ОС “Аврора”, которая сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России.

Такое решение обеспечит пользователям устройств под управлением российской операционной системы “Аврора” безопасное использование привычных приложений до тех пор, пока продолжается разработка собственных приложений для российской ОС.

Коммерческий запуск ПАК для бизнеса запланирован на июнь 2024 года. Предполагается, что “АВРОИД Платформа” будет использовать RuStore в качестве основного источника Android-приложений и поддерживать специализированные приложения заказчиков.

“За год нам удалось разработать, протестировать и выпустить продукт, который предоставляет российским компаниям возможность плавного перехода на национальную мобильную среду Аврора. Мы ставили перед собой высокие стандарты качества и скорости, понимая явную потребность рынка и пользователей”, – отметил директор ООО “АВРОИД” Эдуард Батанов.


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