Специалисты Царьспаса успешно устранили гигантскую трещину на Солнце

В Ротенбергово приземлилась капсула с героями Царьспаса* – боярами Ксенофонтовым и Брызгаловым, а также боярыней Морозовой. Участникам космической миссии удалось ликвидировать наиболее глобальную в этом тысячелетии техногенную катастрофу – произвести восстановление целостности Солнца.

Потребность в экспедиции возникла в связи неожиданно ухудшившимися климатическими условиями на планете. Уже два сезона верноподданные империи негодовали из-за необычайно холодного лета – в Якутии температура воздуха в июле не превышала 30 градусов Менделеева, хотя ранее стабильно воздух стабильно прогревался выше +35. Ближе к декабрю россиянам и вовсе приходилось кутаться в тулупы.

И если по люду холопскому никто из государственных мужей не тяготился, то сохранение сельхозкультур носит для нашей великой державы фундаментальный характер – русские плодородные грунты позволяют собирать леодры** пудов цитрусовых, манговых, маракуевых и других даров природы, включая свеклу – основное сырьё для бурячихи, активно используемой как для перорального употребления, так и в качестве инновационного топлива для автотелег.

Несмотря на то, что автоматика упорно отказывалась давать разрешение на старт экипажу, бояре спустя трое суток под чутким управлением из ЦУПа старшего боярина Маскова смогли сесть на солнечную поверхность.

«При заделке трещины мы использовали исключительно отечественный инвентарь. Мы с боярином Брызгаловым взяли клей «Момент» и заделали изолентой эту трещину. Теперь солнышко не только светит, но и греет, а значит – урожаю ананасов в Сибири больше ничего не угрожает», – рассказал о деталях операции боярин Ксенофонтов.

Заключительный вопрос брифинга был о судьбе боярыни Морозовой.

«Боярыня, вероятно, отсутствует на нашей планете, но и ведь нужды в ней никакой нет», – ответил боярин Брызгалов.

* преемник МЧС

** миллионы

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