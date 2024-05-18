 

В России с помощью 3D-печати разработали полимерную защиту от осколков

18.05.2024, 15:20, Разное
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В РФ была разработана полимерная защита от осколков и колющего оружия при помощи 3D-печати, говорится в информации, опубликованной РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

В РФ была разработана полимерная защита от осколков и колющего оружия при помощи 3D-печати, говорится в информации, опубликованной РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Организация сообщила, что группа разработчиков рынка SafeNet НТИ использовала 3D-печать для создания полимерной противоосколочной защиты.

Задачей этой защиты является равномерное распределение силы удара по всей поверхности и снижение его энергии. Такая броня предназначена для уменьшения урона от осколков, колющего, дробящего и мелкокалиберного оружия, а также от дроби и картечи.

Материал состоит из полимерного, арамидного (защищает от вторичных повреждающих элементов) и амортизационного слоев. Полимерные ветви материала распределяют нагрузку по большей площади, а решетки из полиуретана уменьшают колебания.

Эта новая разработка продолжает тенденцию в области инновационных защитных технологий. Ранее специалисты из Калининградского института ФСБ РФ разработали резиновую броню для автомобилей, защищающую их от атак БПЛА.


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