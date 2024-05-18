Мнение «аналитика»: О правителях Украины… И всё-таки – месть украинцам?
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Проблемы у нынешней у «української влади», которую вот-вот объявят злочинною, понятны и неразрешимы. И профиль её тоже вполне понятен.
До кучи можно было бы добавить на флаг ещё и силуэт текущего главкома ВСУ Александра Сырского. Но зачем?
И так ведь всё очевидно. И всё понятно.
Ах, что же будет с их легитимностью уже в понедельник?
И с кем же теперь подписывать мирное соглашение по корейскому образцу?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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