Мнение «аналитика»: О правителях Украины… И всё-таки – месть украинцам?

Проблемы у нынешней у «української влади», которую вот-вот объявят злочинною, понятны и неразрешимы. И профиль её тоже вполне понятен.

До кучи можно было бы добавить на флаг ещё и силуэт текущего главкома ВСУ Александра Сырского. Но зачем?

И так ведь всё очевидно. И всё понятно.

Ах, что же будет с их легитимностью уже в понедельник?

И с кем же теперь подписывать мирное соглашение по корейскому образцу?

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