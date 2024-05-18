 

Мнение «аналитика»: О правителях Украины… И всё-таки – месть украинцам?

18.05.2024, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Проблемы у нынешней у «української влади», которую вот-вот объявят злочинною, понятны и неразрешимы. И профиль её тоже вполне понятен.

До кучи можно было бы добавить на флаг ещё и силуэт текущего главкома ВСУ Александра Сырского. Но зачем?

И так ведь всё очевидно. И всё понятно.

Ах, что же будет с их легитимностью уже в понедельник?

И с кем же теперь подписывать мирное соглашение по корейскому образцу?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Специалисты Царьспаса успешно устранили гигантскую трещину на Солнце

18.05 / В России с помощью 3D-печати разработали полимерную защиту от осколков

18.05 / Известную как «Волк» редкую версию Lada Niva продают в РФ за 3,4 млн рублей

18.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Microsoft отключает облачные сервисы в России

18.05 / Мнение: Было время и цены снижали (не совсем)

18.05 / Для выращивания и поставок топинамбура в Китай создаётся госкорпорация «Русский топинамбур»

18.05 / Ислам Махачев рассказал о возможной дате боя с Конором Макгрегором

18.05 / Эстафету олимпийского огня Игр-2024 отменили в Новой Каледонии из-за беспорядков

18.05 / В Москве ходе реновации снесли квартал, предназначенный для расселения по реновации

18.05 / Тропический, мятный и пикантный – готовим полезные смузи в домашних условиях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика