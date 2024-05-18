Fox Business – расследование конгресса в рамках процедуры импичмента Байдена находится на завершающей стадии

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Комитет палаты представителей США по надзору заполучил 3,7 миллиона документов, имеющих отношение к финансовым махинациям семьи Байдена, что вывело расследование в рамках импичмента президента на финальную стадию. Об этом телеканалу Fox Business рассказал председатель комитета конгрессмен Джеймс Комер.

Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер уже более двух лет расследует деловые операции семьи Байден. Изучение этого вопроса в сентябре прошлого года дало старт расследованию в рамках процедуры импичмента Байдена, и сейчас оно выходит на завершающие этапы. Комитет по надзору палаты представителей хочет, чтобы Байден дал показания, но он отказывается.

В марте Комер направил Байдену письмо следующего содержания: «Комитет обнаружил более 24 миллионов долларов, поступивших из иностранных источников вам, вашей семье и их деловым партнёрам. Комитет не выявил никаких законных услуг, за которые можно было бы получать такие высокие выплаты. Вы неоднократно отрицали, что играете какую-либо роль в деловой деятельности вашей семьи, но комитет собрал доказательства, включая банковские данные и показания свидетелей, которые полностью противоречат вашей позиции по этим вопросам. Комитет выявил и успешно отследил поступление денежных средств от зарубежных транзакций — в том числе из Китая — на ваши банковские счета. Некоторые чеки были описаны как «погашение займа». Однако человек, бесплатно ведший вашу бухгалтерию во время вашего пребывания на посту вице-президента, не вспомнил никаких доказательств предоставления займа с ваших счетов».

С нами на связи человек, возглавляющий это расследование, конгрессмен из штата Кентукки и председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер. Господин председатель, большое спасибо, что нашли для нас время.

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен, председатель комитета по надзору палаты представителей США: Доброе утро, Мария.

На какой стадии находится расследование?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Надеемся, что мы подходим к финалу. Этим утром я направил повестку на получение от определённого финансового учреждения конкретной финансовой информации, связанной с Джеймсом Байденом, Сарой Байден и Хантером Байденом.

Это стало возможным благодаря многочисленным документам, которые передал Девон Арчер. Если вы помните, мы запросили — и он передал свыше 3,7 миллиона документов, которых прежде никогда не видели следователи ни из налогового управления, ни из комиссии по ценным бумагам и биржам, ни кто-либо от различных групп, долгие годы расследовавших деятельность Байденов.

Нам удалось связать некоторые моменты воедино, и надеемся, это наконец даст ответ практически на все наши вопросы относительно источников этих сомнительных сделок с участием членов семьи Байдена и той роли, которую в этих сомнительных делах своих родственников играл сам Джо Байден.

Дата выхода в эфир 17 мая 2024 года.