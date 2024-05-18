Рупор кремлевской пропаганды: Microsoft отключает облачные сервисы в России

Тут недавно радовались (зачем то), что Microsoft передумал уходить из России.

Microsoft начал отключать российских корпоративных пользователей от своих облачных продуктов в РФ, сообщает "Софтлайн" (ГК Softline) в телеграм-канале, посвященном отключению иностранных облаков.

"Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок в CSP (программа поставщиков облачных решений – ИФ), партиями отключают по 5-10 заказчиков", – говорится в сообщении.

Уточняется, что под остановку, в частности, попали подписки Power BI, Visio, Project.

Microsoft в начале марта уведомила о приостановке с 20 марта 2024 года доступа к своим облачным продуктам на территории России. Позднее сообщалось, что корпорация обсуждает перенос сроков введения таких ограничений.

Softline сообщал, что под блокировку точно попадут подписки на такие продукты, как Teams, One drive, Azure, Office 365 M365, все веб-службы (в том числе бесплатные), SQL On-prem Server, System center server (перестанут доставляться security updates), все версии Excel. Также будут заблокированы ключи на MS Visio и Office, Security updates (WSUS) доставляться не будут. Планируемое отключение также коснется бесплатных версий Power BI Pro и Azure Devops и сервиса Microsoft online protection.

https://www.interfax.ru/business/961053 – цинк

Пиратки наше все.

Увидел логотип Micrisoft – не плати.

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