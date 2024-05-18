Мнение: Было время и цены снижали (не совсем)

Как известно, Сталин снижал цены, вместо того чтобы повышать, как это происходит обычно в нормальных экономиках. И это правда, Иосиф Виссарионович регулярно снижал цены. Нюанс заключается в том, что цены снижались только периодически и на ограниченный ассортимент товаров. В целом же за 29 лет правления вождя цены серьёзно выросли, тогда как уровень жизни населения, напротив, упал.

Обратите внимание на прикреплённую к посту таблицу. Так называемые «коммерческие цены», по которым можно было свободно купить продукты, действительно снизились в 1946 году. Однако 87% советских граждан получали в 1946 году меньше 800 рублей в месяц, средняя зарплата составляла 500 рублей (ссылка). Для таких зарплат «коммерческие цены» даже после снижения были чем-то заоблачным.

Цены же в обычных магазинах, где продукты продавали по карточкам, в 1946 году выросли, причём в разы. Переведу советскую табличку в рубли 2024 года, чтобы показать масштаб проблемы. Представьте, вы зашли в Пятёрочку и видите там на ценниках вот это:

Народ был от такого «снижения» не в восторге. Основой рациона был хлеб, а цены на него Сталин поднял в четыре раза. Вот, например, о каких реакциях населения докладывало Управление пропаганды и агитации (ссылка):

На собраниях городских партийных активов задавали и более неприятные вопросы (оттуда же):

И действительно: в 1946 году Сталин решил помочь хлебом Франции, Польше и Финляндии, чтобы продемонстрировать иностранцам экономическую мощь СССР. К сожалению, сельское хозяйство Советского Союза было в глубоком упадке, собрать удалось вдвое меньше зерна, чем в не особо сытом предвоенном 1940 году (ссылка). Из-за бездумной отправки зерна за рубеж и из-за гордого отказа от гуманитарной помощи союзников в стране начался последний сталинский голод, который унёс жизни 1 миллиона советских людей…

Пожалуй, осталось только указать, что во время Первой мировой войны, когда экономикой управлял Николай II, цены на еду оставались более-менее сносными: достаточно сказать, что одним из предлогов к началу Февральской революции стали слухи (!) о возможном введении карточек на хлеб. На зарплату маляра или землекопа во время Первой мировой (35-40 рублей) можно было купить 20 пудов хлеба или 100 фунтов мяса, то есть в разы больше, чем при Сталине, причём, как это называли коммунисты, «по коммерческим ценам», то есть безо всяких карточек или очередей (ссылка).

PS. Особо обращаю внимание любителей истории на два источника, на которые я ссылался в посте.

Розничные цены 1916 — это целая книга Статистического отдела, отсканированная блогером nilsky-nikolay, который выложил её тут (ссылка). Там есть не только таблицы, но и подробное изложение ситуации с доступностью продуктов и товаров в разных регионах Российской Империи на декабрь 1916.

Большой набор архивных документов по сталинскому повышению цен можно найти в статье из блога «История СССР в документах» на Дзене (ссылка). Вообще, рекомендую подписаться на этого блогера — у него, на мой взгляд, масса интересных статей по истории СССР.