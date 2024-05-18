 

Для выращивания и поставок топинамбура в Китай создаётся госкорпорация «Русский топинамбур»

18.05.2024, 13:33, Разное
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Российское правительство берёт под контроль производство топинамбура в стране. Монопольное право на выращивание, переработку, хранение, перевозку и реализацию ценного корнеплода передаётся специальной государственной корпорации.

Российская правительственная делегация, которую возглавлял Владимир Путин, добилась в Пекине решительного прорыва на сложнейших переговорах по поставкам топинамбура в Китай. Китайский рынок корнеплодов эксперты называют бездонным, поэтому на развитие топинамбурного направления в российском сельском хозяйстве должны быть брошены колоссальные силы. Сделать это можно только в рамках масштабной государственной корпорации с годовым бюджетом от 170 до 240 миллиардов рублей.

– Русский топинамбур выходит на позиции сосредоточения. Я вижу, как по команде верховного главнокомандующего он устремляется на просторы Гоби и кручи Хингана, обходя стремительным манёвром очаги сопротивления и оставляя их в глубоком тылу. Я вижу, как гора русского топинамбура нависает над Великой Китайской стеной и прорывает её, растекаясь стремительными ручьями по покорённой Поднебесной. Грядёт Пятая империя! – написал в своей колонке в «Литературной газете» Александр Проханов.

Созданная президентским указом госкорпорация «Русский топинамбур» в течение пяти лет должна опередить по капитализации, выручке и чистой прибыли РАО «Газпром», и стать основой обновлённой российской экономики. Ожидаемый убыток корпорации по EBITDA на конец этого периода не должен превысить 300 миллиардов рублей.

Следующим шагом правительства по итогам визита в Китай будет решение о расширении производства говяжьих хрящей, интерес к которым проявили китайские партнёры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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