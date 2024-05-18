 

Биолог пояснил, почему употребление шпината требует осторожности

18.05.2024, 9:45, Разное
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Шпинат хоть и считается одним из самых полезных продуктов, может негативно сказаться на здоровье почек, предупредила биолог Ирина Лялина. Она отметила, что чрезмерное употребление этой зелени может спровоцировать образование почечных камней.

Суть проблемы заключается в высоком содержании оксалатов в шпинате и других зеленых культурах. Эти вещества не только сами по себе способны образовывать камни, но и усиливают процессы абсорбции кальция, что опасно для людей с уже существующими камнями. Кроме того, употребление шпината не рекомендуется людям с подагрой.

Также следует учитывать наличие в шпинате гистамина и белка профилина, которые могут вызывать аллергические реакции. Поэтому аллергикам стоит избегать этого продукта.

Из-за высокого содержания щавелевой кислоты в шпинате его следует исключить из рациона людей с язвой желудка и сахарным диабетом.


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