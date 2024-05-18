 

Зеленский предложил послать доктора к Роберту Фицо

18.05.2024, 9:33, Разное
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Президент Украины прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии в интервью американскому телеканалу ABC.

Украинский лидер обвинил во всем Россию и заявил о готовности оказать медицинскую помощь раненному коллеге.

– Это точно Россия, поверьте мне, я знаю, потому что больше просто некому. Когда стало известно о покушении, мы всей Украиной молились за удачное разрешение ситуации. Здоровье моего дорогого друга Фицо все еще находится под угрозой и может пошатнуться в любой момент. Со своей стороны мы готовы прислать доктора, который окончательно ликвидирует проблему, — заявил Владимир Зеленский.

После интервью Зеленского в Украине отозвалось много волонтеров, готовых помочь словацкому премьеру. В числе многих оказался и военнослужащий с позывным «Доктор», готовый как можно скорее вылететь к Роберту Фицо. Окончательное решение в выборе специалиста остается за Главным управлением разведки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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