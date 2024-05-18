Мнение «аналитика»: О великом китайском «кидалове»… Опять унизили и поводили за нос?

Много болтают сейчас в блогах и прессе, что визит в #Китай вышел совсем неудачным для Владимира Путина. Что не смог он добиться от председателя Си ничего, а тот получил от России всё. Вообще всё, что хотел.

А ещё болтают сейчас в блогах и прессе, будто бы #Китай вообще не заинтересован в победе России. Будто бы ему нужен вечный конфликт России с Украиной, оттягивающий внимание и силы #США. Отчего у Пекина – только плюшки: #Россия – вечный вассал, Америка в перенапряжении, весь мир переходит под крыло КПК и т.д.

Короче, болтают в блогах и прессе, будто бы кинул император Си вайхана Пу. И это…

…конечно, глупая брехня и неумная клевета на стратегические российско-китайские #отношения.

Тут вышла стенограмма встречи Владимира Путина с Заместителем Председателя КНР Хань Чжэном. «Под Вашим мудрым руководством #Россия достигнет новых высоких целей национального развития. Мы обязательно выполним все ваши поручения. Вы также наметили план дальнейшего наращивания нашего партнёрства. Мы, безусловно, выполним и его».

Ну, если такие заявления – «кидалово», то ваш покорный слуга-автор – Майя Плисецкая + Дев Толстой в одном флаконе. Дякую Тобі, Боже що это не так. Да, Китай не заинтересован в такой победе России, при которой она присоединила бы к себе Николаев, Одессу и Харьков. А то и Киев. Но вот #Крым в составе РФ – вполне логичен для Китая, который также хочет присоединить однажды уплывший… Тайвань. В остальном – партнёрство углубляется, и совместная итоговая декларация слово в слово копирует кремлёвские нарративы.

Так в итоге кто кого «кинул» и кто под кого «лёг»?

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