 

В Молдавии похороненный заживо мужчина 4 дня пролежал в могиле – его выкопали и чудом спасли

18.05.2024, 6:24, Разное
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62-летнего мужчину из Молдовы, которого похоронили заживо, спасли только через 4 дня. Его отчаянные крики о помощи, доносившиеся из-под земли, случайно услышали полицейские.

Правоохранители приехали в село Устия, что на северо-западе Молдовы, чтобы расследовали смерть 74-летней женщины, которую родственники нашли без признаков жизни. Во время обыска в доме 18-летнего подозреваемого в ее убийстве полицейские услышали крики о помощи, раздававшиеся неподалеку.

На кадрах, обнародованных в среду, 15 мая, можно увидеть, как пожилого мужчину достают из импровизированной могилы. Он был ранен, но в сознании.

Потерпевший рассказал полиции, что в субботу они с парнем, подозреваемым в убийстве, распивали алкоголь, а потом между ними вспыхнула ссора. Подросток якобы напал на него с ножом, после чего запер в импровизированном подвале и похоронил заживо, засыпав вход землей.

Полицейские считают, что подросток убил пенсионерку, которая была его родственницей, на следующий день. Подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения арестовали в его же доме. Во время допроса он давал “путаные” и “непоследовательные” показания.

Прокуратура продолжает вести расследование по факту покушения на убийство одного человека и убийства другого. Если юношу признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Спасенного из-под земли мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.


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