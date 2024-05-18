Мнение «аналитика»: О бедах украинцев в форме и без… В бой идут одни старики?



Фото © @sasha_kots

Украинский менталитет привык во всём искать выгоду. Даже в окопе. Несколько часов назад Генштаб ВСУ привычно сообщил, что захисники отбили несметное число российских атак, после чего уверенно отошли на более выгодные рубежи обороны. Зачем нужно было так упорно обороняться на совершенно невыгодных рубежах, штабные не пояснили.

Такого рода «успешные манёвры» стали рутинным делом после того, как Владимир #Путин провёл свой кадровый манёвр в силовом блоке. Совпадение?

Быть может. Но интересно другое. Минимум полгода, после окончательного провала контрнаступа, о котором сейчас в Киеве даже стесняются вспоминать, власти всех уровней твердили о решительной готовности отразить российский удар с Севера. Судя по документам, на харьковском направлении активно строились мощнейшие оборонительные сооружения — одно из них даже посетил украинский президент Владимир #Зеленский.

Земля буквально ощетинилась «зубами дракона» в несколько рядов.

А военачальники всех рангов рассказывали, как мощно они дадут врагу по зубам и будут гнать его до самого Белгорода или даже до Москвы — пусть только сунется! Наверное, сознательно дезинформировали противника. Тогда как реальный военный план, судя по исполнению, предусматривал манёвр по заманиванию россиян вглубь территории, чтобы уже там — наверняка…

Правда, не все солдаты оказались в курсе столь тонкого замысла и потому на многих участках предпочли российский плен отходу на «более выгодные рубежи». Этот тренд ещё не принял по-настоящему массового характера. Но всё же «руки вгору» поднимают всё больше украинских военных. Их фото в товарных количествах публикуют отечественные военкоры, отмечая, что в рядах захисників преобладают битые жизнью мужики «за сорок», а то и «за полтос». Возможно, это связано с тем, что пока российские войска встречают в основном теробороновцы, а основные боевые подразделения пребывают в резерве и ожидании. С другой стороны, появились сообщения, что лапки кверху подняли даже молодчики из элитного «Кракена». То есть, дело дошло уже до сминания заградотрядов и задействования «элит».

И вот эта скорость продвижения ВС РФ через «загодя подготовленные» фортификации стала очередным неприятным сюрпризом как для самих военных, теперь рассказывающих о впустую потраченных миллионах так и для всего украинского социума, вновь узревшего «зраду». Соответственно, начались поиски объяснений и виноватых, которые пошли традиционными для украинской мысли путями. Русские вошли в Харьковскую область, как нож в масло, потому что, во-первых, на стройках оборонительных сооружений чиновники «всё разворовали». Во-вторых, «агенты Кремля» вредительски вырыли окопы не там, где пошёл российский удар, и при этом сознательно обустроили оборону там, где ВС РФ даже и не думали наступать. И в-третьих, именно собственные воры и кремлёвские агенты, которые суть одно и то же, до сих пор не дали Украине стать «второй Францией», но ведут всё дело к тому, чтобы #Украина стала «вторым Сомали». То бишь, во всём виноваты кляты москали.

Тогда как мысль о том, что строительство современных фортификационных сооружений — это не траншею выкопать и пирамидок наставить, а сложный процесс, требующий технических возможностей и строительных компетенций, которые Россия нарастила, а Украина утратила, в украинскую голову не проходит. Ибо слишком сильно её, голову, травмирует. Потому что иначе ведь придётся признавать, что русские умеют и в #технологии, и в организацию, и в работу, и в эффективность, тогда как украинцы после распада #СССР всему этому разучились. А отсюда — уже прямой путь к страшной догадке: русские — никак не орки с болот, а представители высокоразвитой цивилизации, ничуть не хуже европейской или, там, американской.

Что буквально рвёт на части уютную украинскую картину мира.

Нет уж! Нафиг-нафиг. Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман, как сказал один бывший одессит.

А потому — «війна до останнього українця».

Вот только, если судить по новым украинским пленным, долго ли до этого «останнього» осталось?

И что от самой Украины останется после такой «війни»?

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