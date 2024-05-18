Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест?

1. В каком году был выпущен фильм “Служебный роман” (12+)?

А) 1960

Б) 1977

В) 1991

Г) 1985

2. Как называется фильм, где рифмами разговаривают персонажи?

А) “Кавказская пленница” (12+)

Б) “Трое из Простоквашино” (6+)

В) “Кин-дза-дза” (12+)

Г) “Завтрак на траве” (6+)

3. Как называлось движение, которое возникло в советском кинематографе в конце 1950-х годов?А) Мы киношники

Б) Киновоскрешение

В) Новая волна

Г) Киноискусство XXI века

4. Кто из перечисленных актеров не исполнял главную роль в фильме “Ирония судьбы, или С легким паром!” (12+)?А) Андрей Мягков

Б) Алексей Баталов

В) Юрий Яковлев

Г) Олег Басилашвили

5. Как называется фильм, снятый по мотивам рассказов Ильи Ильфа и Евгения Петрова?А) “Бриллиантовая рука”(16+)

Б) “Кавказская пленница” (12+)

В) “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” (12+)

Г) “Двенадцать стульев” (12+)

6. Комедия о контрабандистах и честном советском гражданине, основанная на реальных событиях

А) “Контрабанда” (16+)

Б) “Бриллиантовая рука” (16+)

В) “Спортлото – 82” (12+)

Г) “Золотой теленок” (6+)

7. “Тренируйся лучше на…”А) Себе

Б) Бывалом

В) На соседях

Г) Кошках8. На каком инструменте играл Зайцев–Крамаров в фильме “Тайна железной двери” (6+)?А) На рояле

Б) На гитаре

В) На аккордеоне

Г) На трубе

Правильные ответы (проверьте, насколько вы истинный любитель советского кино):

1. — Б) 1977

2. — В) “Кин-дза-дза” (12+)

3. — В) Новая волна

4. — Б) Алексей Баталов

5. — Г) “Двенадцать стульев” (12+)

6. — Б) “Бриллиантовая рука” (16+)

7. — Г) Кошках

8. — Б) На гитаре