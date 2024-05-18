Элегантная баска, джинсы-капри и гламур 80-х: забытые модные тенденции, которые вернутся в 2024 году

Мода – это понятие цикличное. Какие-то фасоны и знаковые вещи сначала находятся на пике популярности, потом забываются, а позже снова врываются на подиумы. Например, сейчас в моду возвращаются 80-е. Давайте разберемся, какие забытые модные тенденции актуальны в 2024 году.

Спортивный стиль

Спортивные вещи, начиная от свободных спортивных штанов и заканчивая облегающими легинсами, уверенно возвращаются из 80-х, делая наши образы более дерзкими и комфортными для городской среды. Ключ в том, чтобы осмелиться создавать неожиданные комбинации с индивидуальными стилями, сочетая спорт с классикой и другими стилями. Наиболее сбалансированным контрастом считается спортивный низ с удлиненным черным пальто строгого силуэта. Не бойтесь сочетать спортивные брюки с лампасами с женственной обувью на каблуках. Это смелое, но невероятно стильное сочетание однозначно привлечет внимание.

Оверсайз

Формируя стильный и броский образ, вы не прогадаете, если отдадите предпочтение максимально объемному силуэту. Вдохновляйтесь преувеличенными плечами эстетики 80-х, а также костюмами в скандинавском стиле, которые подчеркивают непринужденный образ. Сочетайте их с яркими кроссовками, чтобы приковать к себе больше восторженных взглядов. Такие объемные образы особенно хорошо смотрятся на стройных высоких девушках, так как подчеркивают хрупкость телосложения.

Футболка для регби

Стиль 80-х продолжает вдохновлять самых стильных стритстайлеров. Образы в стиле преппи сейчас буквально не сходят с модных подиумов. Его возможные комбинации бесконечны. Так что выбирайте рубашку в стиле регби и комбинируйте ее со всем: от мини-юбок и балеток до джинсов, кроссовок или лоферов. Несмотря на то что верх смотрится достаточно спортивным, его вполне уместно сочетать с элегантным низом и женственными аксессуарами.

Капри

Капри официально вернулись. Они появились на подиумах многих модных домов мирового уровня. В теплое время года выбирайте укороченный топ и туфли-лодочки в стиле 80-х или сочетайте его с рубашкой или свитером оверсайз, а также балетками или лоферами, чтобы создать более минималистичный образ. Капри могут стать по-настоящему базовой вещью теплого сезона.

Баска

Баска некоторое время считалась достаточно спорным стилистическим решением. Но все-таки поклонники этого элемента победили, и теперь он снова актуален. Но в отличие от взрыва, который он произвел на подиумах и улицах в 2010-х годах, в этом году форма сдержанная, элегантная и чрезвычайно женственная. Баска хороша и в вечерних образах, и в рамках делового стиля. Выбирая такой вариант наряда, не перегружайте образ аксессуарами. Лучше выбирайте саму одежду с яркими контрастными элементами (оборки, пуговицы и так далее).

Гламур 80-х

Вечерняя одежда в этом году переполнена объемными силуэтами и металлическими оттенками. Не бойтесь добавить больше блестящих аксессуаров, чтобы создать совершенно особенный образ, который привлечет внимание! Сочетайте пышные юбки, которые были так востребованы в прошлом столетии, с облегающим верхом и современными минималистичными аксессуарами.