 

Анджелину Джоли сняли на свидании со звездой фильма “Мастер и Маргарита” Аугустом Дилем

17.05.2024, 23:45, Новости дня
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Диль и Джоли познакомились на съемках фильма Квентина Тарантино “Бесславные ублюдки” в 2008 году. Джоли посещала съемочную площадку, чтобы навестить своего тогдашнего мужа Брэда Питта. Их сблизила общая любовь к поэту Райнеру Марии Рильке.

Позже они снова встретились на съемках фильма “Солт” в 2010 году, где сыграли семейную пару. Тогда коллеги шутили, что если Диль “уведет жену Питта”, его “пристрелят из кино-револьверов”.

Джоли и Диль продолжали общаться и после развода актрисы с Питтом. Джоли обвиняет Питта в насилии и жестоком обращении с детьми, что привело к длительным судебным разбирательствам. В настоящее время оба актера свободны от отношений.

Встреча с Дилем предположительно была основной целью визита Джоли в Германию. Она не посещала светские мероприятия и, как сообщается, имеет собственное жилье в престижном районе Берлина.

У Диля также есть новый проект с “русским акцентом”. Он собирается сыграть Шостаковича в фильме режиссера Яна Комаса.

Немецкие комментаторы допускают, что слухи о романе могут быть преувеличены. Так или иначе, встреча с Дилем, безусловно, является признаком их тесных отношений.


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