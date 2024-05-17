 

Рупор кремлевской пропаганды: Выполнил план по завозу нелегалов

17.05.2024, 23:10, Разное
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Начальник миграционной службы Тульского МВД Денис Оськин. Вместе со своими подельниками со службы, обеспечил нелегальный завоз в Россию более 700 нелегальных мигрантов.

Собственно, наведение порядка в миграционной сфере должно быть связано прежде всего с наведением порядка внутри контролирующих и регулирующих органов, с жесткими наказаниями и посадками коррупционеров. Иначе, вы можете сколько угодно топать ногой и стучать кулаком по столу, но даже самые жесткие меры против нелегальной миграции, которые теоретически могут быть приняты, будут иметь ценность в районе нуля в силу коррупции в системе контроля, в результате которой такие Денисы Оськины в самой основе обнулят любые ваши ценные инициативы.

Так что сначала текущую систему наладить до нормального состояния, может еще выяснится, что многих проблем в миграционной сфере можно было избежать, если бы то, что есть уже сейчас, работало нормально.

Главное, чтобы текущий порыв связанный с терактом в "Крокусе" не остался временной компанейщиной, а стал частью системной государственной политики по наведению порядка на годы вперед.

Источник: Colonel Cassad


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