Облепиха, шиповник, авокадо и не только: растительные экстракты, которые понравятся вашей коже

Органическая косметика природного происхождения для ухода за кожей сейчас на пике популярности. Различные растительные экстракты помогут каждому оставаться молодым и красивым. И что самое замечательное, приготовить их можно в домашних условиях, не имея особого опыта и специального инвентаря. Поговорим о том, как это сделать и какие полезные эффекты можно получить.

Преимущества растительных экстрактов

Также они называются органическими маслами. Обладают нежным мягким ароматом, подходят для самостоятельного использования или могут смешиваться с другими маслами для получения необходимых эффектов. Основной плюс экстрактов – экологическая чистота, безупречный состав, в котором нет химии и синтетических веществ. Однако при покупке масел нужно внимательно прочитать информацию на этикетке. Желательно использовать масла холодного отжима. Такая технология сохраняет максимум полезных веществ.

Выделим основные полезные воздействия:

Увлажняют, питают и защищают кожу. Оказывают антиоксидантное воздействие, то есть замедляют процесс увядания. Помогают справиться с некоторыми проблемами кожи, например сделать морщины менее заметными, вылечить акне и так далее. При правильном использовании стабилизируют выработку кожного жира, делая жирный проблемный эпидермис нормальным.

Поэтому органические масла-экстракты можно и нужно использовать.

Облепиховый

Облепиха нашла широкое применение в народной медицине. Используется как общеукрепляющее и противомикробное средство. Относительно недавно она стала востребована в косметологии. В частности, органическое масло облепихи помогает омолодить кожу и вылечить некоторые ее дефекты. Экстракт рекомендовано использовать совместно с привычным увлажняющим кремом.

В его составе – большое количество жирных кислот, фитостеролов, токоферолов и каротинов.

Вы можете самостоятельно приготовить увлажняющий крем, смешав облепиховое масло с маслами ши, жожоба и эфирным маслом ромашки. Этот состав подходит даже для чувствительной кожи.

Кокосовый

Для косметологии подходит органическое кокосовое масло первого отжима. В его составе много витамина Е, антиоксидантов, натуральных жирных кислот. Поэтому экстракт подходит для увлажнения сухой кожи. Кроме того, он позволяет уменьшить растяжки, целлюлит, придать волосам здоровый блеск.

Помогает кокосовое масло и при солнечных ожогах. Достаточно нанести его небольшое количество на пострадавший участок – процесс заживления ускорится в разы.

Экстракт авокадо

Авокадо – естественный источник жирных кислот, поэтому его рекомендовано включать в рацион питания тем, кто заботится о своем здоровье. Кроме того, природное масло авокадо, богатое витаминами Е, А и D, – отличное средство для глубокого увлажнения очень сухой кожи. При регулярном применении средство стабилизирует выработку коллагена и позволяет уменьшить визуальные признаки старения.

В состав экстракта авокадо входят также бета-каротин, лецитин. Оно обладает антиоксидантными свойствами и снижает вред свободных радикалов. Именно они – одна из причин возрастных изменений эпидермиса.

Масло авокадо поможет поддерживать упругость кожи. Еще один его полезный эффект – уменьшение растяжек.

Масло семян шиповника

Этот органический экстракт обеспечивает глубокое увлажнение даже глубоких слоев эпидермиса, поэтому подходит для ухода за очень сухой кожей. Помогает справиться с возрастными признаками, в частности с «гусиными лапками» вокруг глаз. Вернет коже упругость, поможет разгладить мелкие морщинки, поскольку богат витаминами А, С, Е и антиоксидантами. Нейтрализует вред ультрафиолета, поэтому должен входить в уходовую косметичку летом.

Масло шиповника не стоит использовать для кожи, склонной к появлению акне.

Масло жожоба

Это природное средство активно используется в современной косметологии для решения различных проблем жирной кожи. В частности, при регулярном применении помогает нормализовать выработку кожного сала. Масло жожоба богато витамином Е, антиоксидантами и жирными кислотами. Изготавливается из семян растения жожоба.

Основные эффекты:

Увлажнение кожи без жирной пленки на лице. Поддержка защитного барьера. Противовоспалительный эффект.

Можно использовать в чистом виде или смешивать с кокосовым маслом, маслом какао и пчелиным воском.

Масло сладкого миндаля

Настоящее спасение для сухой кожи. Миндальное масло богато белками и минералами, жирными кислотами и витамином Е. Для максимально продуктивного ухода за телом его рекомендуем комбинировать с лепестками роз. Приготовить средство в домашних условиях просто: смешайте в равных пропорциях, например, по 1 стакану лепестков роз и миндальное масло. И получите ароматное и полезное средство с антиоксидантным эффектом.

Масло миндаля можно использовать для увлажнения очень сухой или чувствительной кожи. На его основе не составит труда изготовить средство для снятия макияжа.

Подсолнечный экстракт

Самое доступное, недорогое, но не менее эффективное растительное масло. В его составе много линолевой кислоты, которая обеспечивает увлажнение кожи, создает защитный барьер и помогает минимизировать потерю влаги. Также масло содержит витамины А, Е, С, обладает противовоспалительными характеристиками. Помогает справиться с экземой, акне, раздражениями и покраснениями. Его можно использовать для ежедневного ухода, например, в качестве масла после душа, в составе антивозрастных масок. Подходит оно и для питаний кожи после сеанса солнечной ванны. Также вы можете добавить несколько капель подсолнечного масла в свой увлажняющий крем, чтобы усилить его свойства. Экстракт подсолнечника можно использовать для детской кожи, а также для чувствительных участков вокруг глаз.

Единственный минус – на коже после нанесения появится жирная пленка, поэтому масло подсолнечника лучше использовать на ночь.

Масло косточек граната

Природное средство для продления молодости и красоты кожи. Масло снижает вредное воздействие ультрафиолета, поэтому идеально подходит для летнего ухода. Обладает выраженным противовоспалительным действием, помогает справиться с возрастными изменениями, поскольку богато антиоксидантами. Научно доказано, что масло гранатовых косточек усиливает процесс регенерации кожного покрова. Обладает защитным воздействием, снижая вред негативных факторов среды. За счет содержания ретинола делает коду более гладкой, бархатистой.

При покупке обращайте внимание на внешний вид. Качественный экстракт желтого или красноватого оттенка, без осадков. Имеет фруктово-ореховый аромат. Срок годности небольшой.

Масло зародышей пшеницы

Известный в косметологии природный экстракт, богатый питательными веществами, витаминами A, группы B, C, D и E. Основные эффекты – противовоспалительный и антивозрастной. Масло помогает справиться с такими проблемами, как фотостарение и «гусиные лапки». Выравнивает тон кожи, повышает ее эластичность и упругость. Легко впитывается за счет своей легкой текстуры, подходит для любого типа эпидермиса. Даже на жирной коже не оставляет липкой пленки.

Использовать природные экстракты можно и нужно. Их польза велика, по ряду показателей они оставляют далеко позади косметологические средства: привычные кремы и бальзамы. Поэтому не игнорируйте дар природы.