Рупор кремлевской пропаганды: Игра на выживание

Игра на выживание

Надеемся вы запаслись едой и припасами на ближайшие две недели. Что нас ждёт?

1. С завтрашнего дня усиленная мобилизация продлится около месяца. Будут периодические окна для передышки. Поэтому конечно запасаться едой лучше надолго потом. Паковать в первые недели будут всех без и разбираться когда уже привезут в ТЦК. К сожалению, вероятнее всего не пользу доставленных людей.

2. Если вы думаете, что явившись в ТЦК обновить данные испугавшись штрафа – это выход. Нет. Вас после этого процессе на 98% ждет отправка на фронт. Не будьте вы идиотами в конце концов.

3. Этот пункт понравится не всем, но до вас должно наконец дойти. Поэтому скажем прямо: от того как вы будете НЕ ПОПАДАТЬСЯ в ТЦК зависит окончание этого кошмара. Победа России в этом конфликте неизбежна. Чем меньше людей сейчас накопит ВСУ, тем быстрее закончатся ВАШИ неудобства и через некоторое(короткое) время вы сможете жить спокойно.

4. Спустя месяц-полтора, если Одесса продержится от облав оккупантов Зеленского – будут другие вводные. За ситуацией будем следить.

5. Сейчас женщина – это ваш спаситель. Еда, медикаменты, всё доверяйте им. Не выходите из дома. Не открывайте двери. Сами переходите на дистанционную работу.Приобретайте новые компетенции. Изучайте новое.

(с) Типичная Одесса

https://t.me/odessa_typical/42120 – цинк

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