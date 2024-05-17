Мнение: Тоталитаризм в Эстонии, принудительная эстонизация и как финны зарабатывают на русских велосипедах

1. В Эстонии сейчас шпиономания, репрессии против русских. Цитирую историка Александра Дюкова (ссылка):



Эстонское КаПо неожиданно раскрыло масштабы фабрикации “шпионских” дел в республике.

На презентации ежегодника КаПо [охранной полиции — прим. О.М.] директор этой организации Паллосон заявил: “Россия планировала совершить в Эстонии дополнительные нападения, которые, в реализации, имели бы гораздо больший эффект. На сегодняшний день мы арестовали 143 человека, которых отдадим под суд”.

Как отмечает журналист Алексей Стефанов, “до сих пор нигде в открытых источниках подобных цифр не звучало. Мне известно максимум о семерых жителях Эстонии, кого спецслужбы Эстонии примеряют по подобным обвинениям”.

Таким образом, получается, что еще 136 человек в Эстонии были арестованы по сфабрикованным “шпионским” делам тайно.

Блогер zemfort1983 комментирует масштаб этих цифр (ссылка):

143 арестованных на (якобы) 1,366 миллиона общей численности населения. Для нашего Богоспасаемого Отечества с официальным населением примерно 152,5 миллиона это было бы 16 тысяч. Вот и думайте, где тоталитаризм.

2. Думать, впрочем, особо не нужно, так как эстонцы ничего не скрывают, делают всё открыто. Руслан Осташко пишет (ссылка):

Правительство Эстонии запретило обучение детей на русском языке в Нарве.

Власти отвергли просьбу города, где проживает в основном русскоговорящее население (более 90%). Частичное преподавание в школах и воспитание в детских садах на русском языке правительство Эстонии не разрешило.

Эстонское государство постепенно изгоняет русский язык из сферы образования. Перевод всех учебных заведений нацменьшинств (где учатся дети почти 30% населения) на государственный язык должен завершиться к 2029 году.

3. Блогер Историк-алкоголик пишет (ссылка):

Таможня Финляндии продаст с аукциона велосипеды, конфискованные у россиян, прибывавших этим транспортом на погранпереходы.

На данный момент на складах таможни более 100 велосипедов, некогда принадлежавших российским гражданам. Все они уйдут с молотка.

Вот и первая прибыль от антироссийских санкций.

А кто говорит, что страны Европы страдают от разрыва экономических отношений с Россией, пусть перечитает эту новость.

100 подержанных велосипедов – это солидно!

Это инвестиции!

Это новое счастье для каждого жителя маленькой, но гордой Финляндии!

Сейчас прочёл в комментариях идею: «купить на пенсию квартиру в Европе». Хотел было ответить, но потом решил, что если уж сами европейцы не сумели будущему пенсионеру ничего объяснить, то и у меня тем более не получится.