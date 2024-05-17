Мнение: Оттенки патриотизма, возвращение блудных миллиардеров и яхты Британской армии

1. Чем шизопатриотизм отличается от нормального патриотизма, объясняет Виктор Мараховский (ссылка):



Быть может, самый злободневный вопрос, ув. друзья — как отличить патриотизм здорового человека от «патриотизма» экстремиста в обоих смыслах, выполняющего (сознательно или по вопиющей дурости) работу для врагов ув. Родины.

Ответ требует всегда внимательности и конкретики, но всегда очень прост. Патриот здорового человека — может иметь сколько угодно идей по улучшению дел ув. Родины, но он считает Родину, какая она есть, заслуживающей любви, уважения и сбережения.

Патриот же курильщика ту Родину, которая есть, не ценит, а сограждан, которые есть, презирает. В лучшем случае он согласен их терпеть до того момента, пока не сможет сделать им всем ряд радикальных операций по перемене строя, перераспределению денег и принуждению к строгости. В худшем — он не может утерпеть и начинает угрожать и требовать прямо сейчас. Он любит лишь то, во что хочет Родину и сограждан превратить и чем они пока/уже не являются.

Когда патриоты курильщика дорываются до власти, они заявляют гражданам (прямо или слегка завуалированно):

— Время тяжёлое, но мы не пойдём на полумеры. Вы заплатите любую цену за достижение наших целей. Мы принесём любые жертвы, которые у вас найдём. Мы вернём Родину к границам 1991 года или вы сдохнете пытаясь. У нас ещё осталось достаточно вас, чтобы продолжать. На пути к этой цели мы будем запугивать, истерить, натравливать вас друг на друга, ураганно врать, ураганно же требовать невозможного для достижения невыполнимого — а когда невыполнимое не будет достигнуто, мы просто усилим накал всего перечисленного.

А самое главное — мы не будем вас экономить. Мы и так слишком долго смотрели жадным взглядом на то, как вы самодовольно обустраиваете свои жалкие жизни, которые мы могли бы потратить на наши блестящие проекты.

Эти «патриоты курильщика» опознаются в современной медиасфере по ряду отличных признаков.

Во-первых, они подхватывают любую истерию и панику (Польша у них всегда вступает в войну через три месяца; новая мобилизация будет уже в апреле, ну в ноябре, ну в марте, ну с 15 мая, ну ладно, к осени; клинья на Белгород и Воронеж у них всё вклиниваются, а главный враг у них всегда обозначается намёками и тыканьем пальцем куда-то в тыл и наверх, в собственное государство).

Во-вторых, вместо решений проблем они находят виновников.

В-третьих, они ВСЕГДА вопят, что хуже чем есть быть не может — поэтому беречь нечего.

В-четвёртых, каждый раз, когда ув. государство пользуется своим правом на насилие, для них — это «только начало», дальше должно и обязано быть больше, иначе их не возбуждает.

Кстати, про «хуже быть не может». Многие ведь действительно всерьёз считают, что нынешние наши проблемы — шоколадки по 88 грамм и низкокачественное куриное мясо — это самое дно, ниже которого и упасть нельзя.

Это к вопросу, почему Солженицына ни в коем случае нельзя убирать из школьной программы, и почему желательно добавить в школьную программу что-нибудь про 1918-1920. «Окаянные дни» Бунина, например, или просто заметки представителей «старого мира», выживавших в это время в Советской России. Вот, например, из дневников Ольги Чеховой, 1918:

Я не могу успокоить Аду <дочь>. Я слишком истощена и совсем ослабела. Мать вспоминает, что знаменитый певец Шаляпин пользуется неслыханной привилегией: ему позволено держать корову… Мои родители дружны с Шаляпиным. Я иду к нему. По дороге мне встречаются крестьянин с лошадью. Я, поражённая, останавливаюсь, почти уверенная, что у меня галлюцинация; дело в том, что лошади практически исчезли из городского пейзажа: конина стала деликатесом. Рядом со мной останавливаются другие. В их глазах алчный блеск; то, что плетётся вниз по улице, — бродячий скелет, и ему давно пора на живодёрню. Лошадь грохается. Потребовались секунды: ещё задолго до последнего вздоха люди рвут и раздирают в куски тощего одра. Крестьянин кричит и ругается. Двое мужчин бьют его.

2. Западные санкции поощряют российских миллиардеров возвращать свои капиталы в Россию (ссылка):



Состоятельные россияне вынуждены возвращать активы на родину из-за угрозы их возможной конфискации на Западе. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Двое попавших под санкции российских миллиардеров на условиях анонимности подтвердили изданию, что “стараются не думать о возможной конфискации активов” и пытаются перевести свой бизнес в Россию.

С проблемой управления семейными активами за рубежом и передачей их по наследству столкнулись многие богатые россияне, и лишь некоторые ищут способ сохранить свои деньги на Западе.

Некоторые бизнесмены пытаются перевести свои средства в дружественные юрисдикции, например, в Объединённые Арабские Эмираты, но большинство приходит к решению вернуть активы в РФ.

Консультант состоятельных россиян за рубежом Алексей Станкевич заявил, что “степень непредсказуемости выросла в геометрической прогрессии”, поэтому люди, по его словам, “действуют исходя из своих текущих возможностей и ограничений”.

Решения богатых россиян о возвращении активов на родину объясняют также тем, что “проверенные схемы” перестают действовать: так, например, Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами выступают россияне, говорится в публикации.

Добавлю к этому, что Швейцария потеряла уважение и богатых арабов, и богатых китайцев. Состоятельные люди — не дураки, они отлично понимают, что если швейцарцы воруют у русских, то при первой возможности они обворуют и всех остальных.

3. В Британии, где российские миллиардеры также под постоянной угрозой раскулачивания, пышным цветом цветёт коррупция. На днях выяснилось, например, что руководство британского минобороны заложило в бюджет в 2 раза больше денег на собственные яхты, чем на закупку патронов для британской армии (ссылка), что стало поводом для очередного скандала, при том что нынешние британские власти, а именно Консервативная партия, и так некрепко сидят на своих стульях, из-за чего могут проиграть на следующих выборах.

Впрочем, речь идёт о совсем небольших суммах – 8 миллионов фунтов на яхты и 4 миллиона на патроны. Британцы традиционно полагаются не на военную силу, а на интриги, на стравливание народов и организацию революций. Британцы отлично помнят, как плясали от радости их предки 100 лет назад, когда «эти русские лохи» устроили революцию, разрушили свою страну и сами вычеркнули себя из числа победителей Первой мировой. Сейчас британцы пытаются провернуть с нами тот же трюк, но, к счастью, на этот раз коммунисты в загоне, у врагов России нет шансов захватить власть.