 

Мнение: Дежавю

17.05.2024, 19:48, Разное
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Путин: Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет

Итак, в этой бессмысленной, но кровавой игре мы, как и полагается в дурном сне, оказались снова в начале. Прошло 2 года, и пожалте – российские ВС снова на подступах к Харькову. Только оптимизма у ширнармасс малость поубавилось. Ненамного.

Ну и? Помнится, весной 2022 в Харьков уже входили: захватили там какую-то школу, обратно не вышли.

Что теперь? Неужели собираются брать Харьков штурмом, как Мариуполь? Миллионник?! Тугое, непрошибаемое безумие.

Источник: Размышления вольного социолога


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