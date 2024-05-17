 

Эксперты рекомендуют избегать обращения единственного числа местоимений «вы/мы» как элемента экстремистской идеологии небинарных персон

17.05.2024, 19:33, Разное
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Согласно заключению экспертизы министерства культуры, россиянам теперь следует избегать обращения на «вы» к единственному собеседнику, а не группе людей, а также не употреблять местоимение «мы» при изложении мыслей
от имени самого субъекта. Таким образом ликвидируется правовая неопределённость использования местоимений, не имеющих строго определённого указания на пол из федерального перечня полов (М и Ж).

«Поскольку экстремистская идеология ЛГБТ запрещена в России,
использование множественных местоимений «вы» и «мы», популярных среди небинарных персон, считается строго недопустимым, если речь идёт об одном человеке. Исключение может быть сделано при общении со старшими и пожилыми гражданами, однако и в этом случае рекомендовано использовать местоимение «ты», подчёркивая своё уважение иным, не запрещённым законом способом», – гласит текст экспертизы.

В случае составления протокола по факту принадлежности гражданина к запрещённой идеологии ЛГБТ (включая сочувствие, ознакомление с теоретическими материалами экстремистов, укрывательство носителей идеологии и другие формы положительного или нейтрального взаимодействия), неуместное использование вышеупомянутых местоимений будет считаться отягчающим обстоятельством.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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