 

Овальный леопардовый узор и заостренный «панцирь черепахи»: весенний нейл-арт в спорных моделях и новой форме ногтей

17.05.2024, 19:25, Разное
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Весной хочется не только обновить свой гардероб и сделать новую прическу, но и поэкспериментировать в инновациях в нейл-арте. Ниже представлены неоднозначные, спорные модели и тенденции весеннего маникюра. Не исключено, что вам понравится этой креативный дизайн и вы сможете выбрать для себя лучшее.

Леопардовый узор

Маникюр с леопардовым узором начинает входить в моду, и его популярность будет все больше нарастать. Этим оригинальным принтом вы можете покрыть всю поверхность ногтя либо добавить на кончики традиционную монохромную полоску французского маникюра.

“Панцирь черепахи”

Это очень оригинальный дизайн, который наверняка привлечет к себе внимание. Принт имеет множество плюсов: такой маникюр отлично стилизуется и добавит яркости к любому выбранному вами образу.

Оформить ногти можно по такому же принципу, как и с леопардовым узором (покрыть всю поверхность или сочетать с французским маникюром).

Классический красный

Яркие оттенки красного обычно входят в число осенних тенденций моды и красоты. Однако речь идет о спорных вариантах, поэтому представленные цвета не только идеально впишутся в осенний гардероб, но и будут гармоничны этой весной. В дополнение к вишнево-красному тону вы можете выбрать более темный бордовый. Совет: бордовый и красный маникюр прекрасно сочетается с кремовыми акцентами.

Светло-голубой

Небесно-голубой, нежно-голубой или ледово-голубой – похоже, что на горизонте новые тренды цвета 2024 года.

Носите его по всей поверхности и помните, что после моды на длинный заостренный маникюр голубые оттенки будут лучше всего смотреться на естественно коротких ухоженных ногтях.

Бантики

Романтический маникюр, и в частности мотив бантиков, стал ключевым хитом конца 2023 года. Все привыкли к тому, что бантики ассоциируются с волосами, однако этот милый элемент, которым вы можете вдоволь насладиться, может украсить даже ваши ногти. Отличной идеей будет добавить на поверхность одного ноготка или нескольких ноготков блестящие стразы или даже жемчуг.

Короткие ногти в форме прямоугольника

Как уже упоминалось, длинные заостренные ногти, похоже, в этом году потеряли свою популярность. На первый план выходит новая форма, которая делает ставку на меньшую длину. Это прямоугольная форма с плавно закругленными краями.

При этом скульптурные ногти идеально подойдут для нанесения как ярких, так и землистых тонов, что станет гарантией того, что ваши руки будут выглядеть аккуратно и элегантно.


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