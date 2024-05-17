 

Доктор Мясников: головокружение не является ключевым признаком инсульта

17.05.2024, 19:00, Разное
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Головокружение — распространенная проблема, о которой рассказывает доктор Александр Мясников. Причиной этого ощущения могут быть различные нарушения, такие как дефекты внутреннего уха, слухового нерва или мозговой части, отвечающей за восприятие. В результате человек может почувствовать, что все вокруг кружится.

Однако головокружение также может быть связано с другими факторами. Александр Мясников отмечает, что психиатрические заболевания могут стать причиной шаткой походки и неприятного ощущения кружения. При продолжительном головокружении, длительностью в месяцы, следует обратить внимание на состояние психического здоровья. Около 15% случаев головокружения оказываются связанными с психиатрическими расстройствами.

Также головокружение может сопровождаться тошнотой, что может указывать на предобморочное состояние. Обратите внимание, что обморок обычно происходит в вертикальном положении, поэтому в горизонтальном положении возможны сердечные проблемы.

Помимо этого, головокружение может быть связано с гипертонией или шейным спондилезом. Но следует отметить, что головокружение редко является первым признаком инсульта. Обычно более типичные симптомы включают онемение и слабость в конечностях.

Головокружение — лишь один из возможных симптомов различных состояний, поэтому важно обратиться к врачу для точного диагноза и лечения.


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