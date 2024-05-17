Доктор Мясников рассказал, есть ли связь между головокружением и инсультом

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17.05.2024, 19:00, Разное
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Головокружение часто является предупредительным сигналом, который требует внимания врача. Врач РФ, Александр Мясников, подчеркивает, что ощущение, будто все вокруг начинает кружиться, может указывать на проблемы внутреннего уха, слухового нерва или области мозга, отвечающей за восприятие. Тем не менее, головокружение также может быть первым признаком инсульта. Однако следует обращать внимание и на другие симптомы.

Врач-невролог Александра Алехина рассказывает о первых признаках инсульта и подчеркивает важность быстрой реакции в первые минуты и часы. Среди общих симптомов инсульта, на которые стоит обратить внимание, включены:

1. Потеря чувствительности или слабость в одной стороне тела: это может проявиться как потеря чувствительности или тяжести в одной стороне лица, руки или ноги.

2. Потеря зрения или двоение в глазах: инсульт может вызвать нарушения зрения, делая невозможным ясное видение.

3. Трудности с речью и пониманием: пациент может испытывать затруднения с выражением мыслей или пониманием речи других.

4. Внезапная головная боль: инсульт может сопровождаться интенсивной головной болью.

5. Потеря равновесия и координации: внезапные проблемы с равновесием и координацией могут привести к неустойчивости при ходьбе или падениям.

6. Внезапная дезориентация: человек может быть внезапно дезориентированным и испытывать затруднения с пониманием времени, места или собственной личности.

В случае подозрения на инсульт, важно немедленно вызвать скорую помощь или обратиться в медицинское учреждение. Быстрая реакция может спасти жизнь и минимизировать осложнения.


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