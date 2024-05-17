GSMArena: представлен бюджетный Meizu 21 Note с чипом Snapdragon 8 Gen 2

Meizu представила новый среднебюджетный смартфон 21 Note, который обещает высокую производительность и интересные особенности, согласно информации от GSMArena.

Смартфон Meizu 21 Note оборудован 6,78-дюймовым OLED-дисплеем Full HD+ с динамической частотой обновления от 1 до 144 Гц и яркостью 5000 нит, превосходящей показатели некоторых флагманских моделей Meizu 21, которые имеют экраны с частотой 120 Гц. На его задней панели находится основная камера 50 Мп, дополненная ультраширокоугольным модулем на 13 Мп, а для селфи — датчик на 16 Мп.

Устройство работает на чипе прошлогоднего флагмана Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, с 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Meizu 21 Note работает на операционной системе Android с фирменной оболочкой Flyme AIOS, с акцентом на искусственный интеллект. Одной из ключевых особенностей является поддержка Flyme Link для управления функциями автомобилей Geely, Polestar, Zeekr и Lynk&Co.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт, а также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP65, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. В Китае цена на новинку составляет 2599 юаней (примерно 32,7 тыс. рублей).