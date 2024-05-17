 

«По переписке и без спешки» – Байден уточнил свой вызов Трампа на дебаты

17.05.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден подтвердил, что вызывает своего предшественника Дональда Трампа на дебаты, но уточнил условия – диспуты будут происходить не в прямом эфире, а по переписке.

При этом действующий глава государства хочет иметь не менее 24 часов на подготовку каждой ответной реплики.

В пресс-службе Белого дома объяснили, что Байден считает «легкомысленным и популистским» формат дебатов в прямом эфире. Взрослые люди, говорит он, должны взвешивать свои слова и предпочитать письменное изложение устному.

– В политике нет места крикливым, истеричным демагогам, таким как Трамп. Люди их отвергают, люди не хотят их слышать. Люди ожидают обстоятельной, долгой переписки без всякой спешки – таков формат настоящих дебатов для взрослых, – зачитал обращение президента замглавы предвыборного штаба Байдена Роберт Крокс.

В случае, если оппонент согласится, в штабе предлагают начать дебаты в июне и вести их три месяца с перерывами на государственные и личные праздники каждого из участников (кроме Трампа).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / GSMArena: представлен бюджетный Meizu 21 Note с чипом Snapdragon 8 Gen 2

17.05 / Мнение «аналитика»: О бравых американских мужчинах… А вы хотя бы догадывались, что…?

17.05 / «Сиропный блонд»: весенний тренд в окрашивании, который предлагает свежий оттенок для волос

17.05 / Пышный боб – хитовая прическа с вау-эффектом: особенности стрижки, которая мгновенно оживит волосы

17.05 / Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных продуктов

17.05 / WCCFTech: TCL представила первый в мире игровой монитор с частотой 1000 Гц

17.05 / Новые модели iPad доступны для предзаказа в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Атака дронов на Крым и Краснодарский край

17.05 / На самом деле просто нужно немного практики: учимся заплетать косы из 4 прядей

17.05 / Френч-боб, челка-занавеска и классическая, на прямые волосы: модные прически под шапочки, шляпы или бейсболки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика