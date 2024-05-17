«По переписке и без спешки» – Байден уточнил свой вызов Трампа на дебаты

Президент США Джо Байден подтвердил, что вызывает своего предшественника Дональда Трампа на дебаты, но уточнил условия – диспуты будут происходить не в прямом эфире, а по переписке.

При этом действующий глава государства хочет иметь не менее 24 часов на подготовку каждой ответной реплики.

В пресс-службе Белого дома объяснили, что Байден считает «легкомысленным и популистским» формат дебатов в прямом эфире. Взрослые люди, говорит он, должны взвешивать свои слова и предпочитать письменное изложение устному.

– В политике нет места крикливым, истеричным демагогам, таким как Трамп. Люди их отвергают, люди не хотят их слышать. Люди ожидают обстоятельной, долгой переписки без всякой спешки – таков формат настоящих дебатов для взрослых, – зачитал обращение президента замглавы предвыборного штаба Байдена Роберт Крокс.

В случае, если оппонент согласится, в штабе предлагают начать дебаты в июне и вести их три месяца с перерывами на государственные и личные праздники каждого из участников (кроме Трампа).

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