Мнение «аналитика»: О бравых американских мужчинах… А вы хотя бы догадывались, что…?

Инфа — бомба! Хоть и медицинская.

Сам теперь страдаю от последствий коленно-челюстного контакта. Но не поделиться с вами не могу.

Не, ну а вы знали, что среди американских военных, как действующих, так и вышедших в отставку, частота операций по смене пола с мужского на женский… в шесть раз выше, чем в среднем по стране?!

Таковы данные проведённого в 2013 году исследования J. Blosnich и соавторов. Согласно их выводам, распространённость транссексуализма среди военнослужащих и ветеранов американской армии 23 случая на 100 тыс. чел. А среди «цивильных» мужчин — только 4 случая на 100 тыс.

С одной стороны, понятно, что выборки неравноценны и небольшой «сдвиг по фазе» в пользу военных должен быть. Всё же в армии #США и среди отслуживших молодых заметно больше, чем в среднем по мужской популяции Америки. Но не настолько же!

Вот и гадай, то ли американские родители выталкивают своих отпрысков, страдающих расстройствами гендерной идентичности, в армию — в надежде, что та «всё исправит». То ли, напротив, армейская служба в Америке настолько… гм… специфична, что приводит к полной сексуальной дезориентации.

Но в любом случае понятно теперь, почему американским воякам так легко надавали по щам суровые бородачи в кроксах, с молоком матери впитавшие навык доминировать над женщиной?

Ну и ещё чуть-чуть о «гендерной дискриминации» в трансгендерных переходах. Ретроспективные медицинские исследования, в основном сконцентрированные в «золотом миллиарде», показывают удивительную динамику. Сначала операции по смене пола — с мужского на женский и с женского на мужской проводились примерно с одинаковой частотой. Ну, был небольшой перекос: на каждые 10 операций, где под нож хирурга изначально ложились #женщины, приходилось 11, где первичными пациентами были #мужчины. Но это не существенно. Однако, затем крен только усиливался. в середине 1980-х соотношение достигло уже 1,5 к 1 «в пользу» сильного пола, решившего стать слабым. К концу 1990-х пропорция выросла до двух к одному. К 2010-м она составляла уже 2,5:1, а сейчас — практически три к одному.

То есть, в три раза больше мужчин хотят стать женщинами, чем наоборот! И это ведь самые клинические случаи, когда пациенты дошли до конца в борьбе за право остаться без члена. Многие #мужчины на Западе не столь радикальны и вполне удовлетворяются переодеванием в женское да сменой сексуального поведения.

Так что это стало с мужиками на Западе? Чем им так жмут тестикулы — и чем дальше, тем сильнее?

Или всё дело в том, что быть бабой в развитом мире тупо выгоднее во всех смыслах и со всех точек зрения?

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