 

«Сиропный блонд»: весенний тренд в окрашивании, который предлагает свежий оттенок для волос

17.05.2024, 17:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Сиропный блонд” – свежий оттенок для волос и самый настоящий тренд этого года. Это блестящий и роскошный тон, который выглядит невероятно роскошно и стильно.

“Сиропный блонд” – мягкий, золотистый, шелковистый. Эти очень хорошая альтернатива платиновому блонду, который может выглядеть слишком ярко и даже несколько резко. Новый весенний оттенок придает внешности особое тепло и одинаков красиво выглядит как на светлой, так и на темной коже. Вот несколько особенностей и преимуществ этого оттенка для волос.

Что такое “сиропный блонд”

Это очень красивый и эффектный оттенок волос, который идеально подходит для всех тех, кто предпочитает светлые пряди.

“Сиропный блонд” отличается тем, что в нем гармонично сочетаются оттенки золота, карамели и ванили. Цвет выглядит действительно восхитительно и помогает придать внешности дополнительную яркость.

Большим преимуществом этого оттенка является то, что волосы кажутся более глянцевыми и имеют просто невероятный блеск и роскошь. Теплый оттенок выглядит ярко и роскошно. Это отличный вариант для всех блондинок, которым их цвет волос кажется несколько тусклым.

Как сделать желаемый цвет

Для блондинок есть несколько хитростей и стилистических приемов, которые помогут добиться желаемого оттенка. Добавление тонера к обычному мелирование или брондированию поможет добиться желаемого эффекта.

Необходимо выбирать максимально теплые тона, а также сделать блонд максимально светлым, с минимальным количеством темных тонов или бликов.

Как носить “сиропный блонд”

Это самый настоящий тренд, который можно носить самыми различными способами. Волосы могут быть как прямыми, так и волнистыми. В любом случае это будет выглядеть действительно потрясающе и стильно.

Также с таким довольно ярким и эффектным цветом волос можно сделать совершенно любую прическу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Мнение «аналитика»: О бравых американских мужчинах… А вы хотя бы догадывались, что…?

17.05 / Пышный боб – хитовая прическа с вау-эффектом: особенности стрижки, которая мгновенно оживит волосы

17.05 / Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных продуктов

17.05 / WCCFTech: TCL представила первый в мире игровой монитор с частотой 1000 Гц

17.05 / Новые модели iPad доступны для предзаказа в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Атака дронов на Крым и Краснодарский край

17.05 / На самом деле просто нужно немного практики: учимся заплетать косы из 4 прядей

17.05 / Френч-боб, челка-занавеска и классическая, на прямые волосы: модные прически под шапочки, шляпы или бейсболки

17.05 / Минпромторг предложил ввести ответственность за дискредитацию отечественных производителей

17.05 / JerryRigEverything без усилий сломал новый iPad Pro 2024

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика