Пышный боб – хитовая прическа с вау-эффектом: особенности стрижки, которая мгновенно оживит волосы

Стрижка боб является одновременно традиционной и универсальной, она пользовалась популярностью у женщин на протяжении нескольких поколений. И это заслуженно, поскольку боб – шикарный, его можно по-разному укладывать, он подходит женщинам любого возраста, обладает моделирующим и лифтинговым эффектом. О тенденциях пышного боба на 2024 год пойдет речь в нашей статье.

Концепция

Модели прически боб разнообразны: итальянский боб, тупой, перевернутый и другие, которые сейчас в тренде. Эти стрижки имеют обобщенное название «пушистый боб» – прически с большим объемом. Они выполняются на короткие или средние волосы, с ровным срезом или слоями. Одно непременное качество пушистого боба — это наличие объема.

Кому подходит

Пушистый боб подходит для всех типов волос. Его можно подобрать в соответствии с различными цветами и личным вкусом. Можно носить текстурированную челку или с обрамляющими лицо прядями. Эта прическа подчеркнет ваши лучшие черты. Боб могут носить женщины любого возраста, и при правильной укладке, он может сделать их потрясающе молодыми. Каждый может выбрать короткую стрижку, которая соответствует его индивидуальности.

Ниже представлены самые интересные модели прически пушистый боб.

Французский боб

Эта стрижка для волос короткой или средней длины с ровным срезом. Она отличается обильным объемом, что идеально подходит стильной даме. Французский боб можно носить на прямых густых или вьющихся волосах. Вы можете выбрать боб или лоб (длинный боб) – вариантов предостаточно.

С тонкой челкой

Оригинальный крой и обилие текстуры этой стрижки создают непринужденный стиль. Преимущество этой модели в том, что не требуется тщательного ухода и длительной по времени укладки. Челка обладает моделирующим и омолаживающим эффектом. Чтобы сделать пробор по центру и убрать волосы с лица, заправьте их за уши – это также подчеркнет ваши черты лица. Заколка для волос с бабочкой перенесет вас в 90-е годы.

Стрижка боб до подбородка с боковым пробором

Чтобы волосы не распушились после мытья, используйте пену для придания объема, круглую щетку брашинг и начинайте сушить феном, приподнимая макушку. Вы получите невероятный объем в одно мгновение. Ваша прическа привлечет внимание, вы будете выглядеть моложе и можете отправиться как на работу или прогулку, так и на вечеринку с друзьями или торжественное мероприятие.

Пушистый боб с перьями

Эта короткая стрижка придаст изысканности, привлекает внимание к вашим лучшим чертам лица и придает объема вашим красивым локонам. Все это, благодаря пышной челке и слоям, обрамляющим лицо. Прическа очень проста в уходе, универсальна (подходит для любого случая, отлично смотрится на представительницах прекрасного пола всех возрастов) и наверняка вам понравится.

Тупой боб

Этот короткий современный боб имеет такую форму, что может скрыть некоторые недостатки лица и выгодно подчеркнуть его достоинства. Хотите выглядеть элегантно и современно и при этом не проводить много времени у зеркала? Тогда вам стоит попробовать привлекательную прическу.

Многоуровневый лохматый боб

Лохматый боб идеально подходит для тех, кто предпочитает более структурированные прически. Подстриженные кончики и большой объем делают эту стрижку идеально подходящей для коротких волос, которым не хватает пышности. Расположение ступеней и челка делают прическу подходящей для самых разных черт и форм лица.

Вы также можете поэкспериментировать с разными типами и структурой волос – стрижка будет хорошо смотреться как на прямых, так и на вьющихся волосах.