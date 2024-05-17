 

Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных продуктов

17.05.2024, 16:39, Разное
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Согласно информации от компании Softline, Microsoft начала процесс отключения своих облачных продуктов для российских корпоративных клиентов. Этот процесс начался с вечера 16 мая и включает поэтапное отключение от 5 до 10 клиентов на каждом этапе. Список продуктов, подлежащих отключению, включает в себя Power BI, Visio и Project.

Softline отмечает, что с момента объявления о приостановке услуг корпоративным клиентам в РФ в середине марта 2024 года они поддерживали коммуникацию с Microsoft. Несмотря на заявленную дату блокировки доступа к облачным сервисам Microsoft 20 марта, это не произошло.

1 апреля 2024 года в Softline подтвердили, что сервисы Microsoft так и не были заблокированы в России. Очевидно, что компания Microsoft все это время работала над определением списка продуктов для отключения.


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