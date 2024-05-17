 

WCCFTech: TCL представила первый в мире игровой монитор с частотой 1000 Гц

17.05.2024, 16:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На международной выставке DisplayWeek TCL анонсировала свой новый монитор с потрясающей частотой обновления экрана – 1000 Гц. Представленный монитор TCL CSOT также обладает 4K-разрешением. Несмотря на впечатляющую характеристику, способ достижения такой высокой частоты пока остается неясным. Предполагается, что использована технология, аналогичная Nvidia ULMB 2, гарантирующая четкость движения при высокой частоте, хотя сама по себе не является показателем кадровой частоты.

Однако, вопрос о практической ценности такой высокой частоты остается открытым. Поскольку множество игр и приложений не могут обеспечить контент с такой скоростью кадров, производители сталкиваются с вызовом не только в создании дисплеев с высокой частотой обновления, но и в стимулировании разработчиков для оптимизации их продуктов под подобные характеристики.

На сегодняшний день большинство игровых мониторов работают на частоте от 165 до 360 Гц, с некоторыми моделями до 500 Гц. Однако современные игры настолько ресурсоемки, что даже самые мощные видеокарты не способны обеспечить 1000 кадров в секунду на максимальных настройках графики.

Кроме того, отмечается рост интереса к производству мониторов в России, что может внести свой вклад в развитие отечественной компьютерной индустрии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных продуктов

17.05 / Новые модели iPad доступны для предзаказа в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Атака дронов на Крым и Краснодарский край

17.05 / На самом деле просто нужно немного практики: учимся заплетать косы из 4 прядей

17.05 / Френч-боб, челка-занавеска и классическая, на прямые волосы: модные прически под шапочки, шляпы или бейсболки

17.05 / Минпромторг предложил ввести ответственность за дискредитацию отечественных производителей

17.05 / JerryRigEverything без усилий сломал новый iPad Pro 2024

17.05 / Компания Fplus запустила в России производства мониторов с частотой 75 Гц

17.05 / Скандалы: В московском Жулебино появится близнец «Садовода» и «Фудсити» Года Нисанова

17.05 / Мнение: Медицина и СМИ не становятся лучше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика