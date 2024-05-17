WCCFTech: TCL представила первый в мире игровой монитор с частотой 1000 Гц

На международной выставке DisplayWeek TCL анонсировала свой новый монитор с потрясающей частотой обновления экрана – 1000 Гц. Представленный монитор TCL CSOT также обладает 4K-разрешением. Несмотря на впечатляющую характеристику, способ достижения такой высокой частоты пока остается неясным. Предполагается, что использована технология, аналогичная Nvidia ULMB 2, гарантирующая четкость движения при высокой частоте, хотя сама по себе не является показателем кадровой частоты.

Однако, вопрос о практической ценности такой высокой частоты остается открытым. Поскольку множество игр и приложений не могут обеспечить контент с такой скоростью кадров, производители сталкиваются с вызовом не только в создании дисплеев с высокой частотой обновления, но и в стимулировании разработчиков для оптимизации их продуктов под подобные характеристики.

На сегодняшний день большинство игровых мониторов работают на частоте от 165 до 360 Гц, с некоторыми моделями до 500 Гц. Однако современные игры настолько ресурсоемки, что даже самые мощные видеокарты не способны обеспечить 1000 кадров в секунду на максимальных настройках графики.

Кроме того, отмечается рост интереса к производству мониторов в России, что может внести свой вклад в развитие отечественной компьютерной индустрии.