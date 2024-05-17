Новые модели iPad доступны для предзаказа в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»

В российских магазинах уже принимают предварительные заказы на новые модели планшетов Apple iPad. Согласно пресс-релизу, поступившему в «Газету.Ru», новая серия включает в себя iPad Air с экранами размером 11 и 13 дюймов, оснащенные чипом M2, и iPad Pro таких же размеров, но с чипом M4. Кроме того, были представлены обновленные стилус Apple Pencil Pro и съемные клавиатуры Magic Keyboard, совместимые только с iPad Pro.

Цены на новые iPad Air, работающие на чипе Apple M2, начинаются от 77 тыс. рублей за базовую модель с 128 ГБ памяти и 11-дюймовым экраном. Версия с экраном 13 дюймов и минимальным объемом памяти в 256 ГБ будет стоить уже 119 тыс. рублей.

iPad Pro с 3-нанометровым чипом Apple M4, 11-дюймовым OLED-дисплеем и 256 ГБ накопителем оценили в 134 тыс. рублей. Вариант с тем же объемом памяти, но с экраном 13 дюймов, будет доступен за 175 тыс. рублей.

Предзаказавшим новинки обещают 20% кешбэка, при условии заказа до 17 июня. Доставка планшетов начнется 21 июня.