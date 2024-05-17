 

Непрямые выборы в США заставляют сомневаться в их результатах

17.05.2024, 16:21, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Существующая избирательная система вызывает сомнения в итогах президентских выборов в США, приводит Le Monde мнение сторонников её реформы. Уже 17 штатов подписали «Национальный договор между штатами за народное голосование», в соответствии с которым победителем может стать только тот кандидат, который наберёт большинство голосов на национальном уровне.


AP

Соединённые Штаты остаются единственной демократической страной, где главу государства выбирают непрямым голосованием, напоминает Le Monde. Жители каждого штата голосуют за выборщиков, чьё число соответствует количеству представителей этого штата в конгрессе. Таким образом, не все голоса имеют равный вес, что пытается исправить «Национальный договор между штатами за народное голосование».

Согласно его положениям, кандидат в президенты станет победителем только в том случае, если получит большинство голосов на национальном уровне. Идея такой реформы зародилась в 2000 году, когда демократ Альберт Гор обошёл Джорджа Буша — младшего больше чем на 500 тыс. голосов, однако новым лидером благодаря выборщикам стал именно последний. Аналогично Трамп в 2016 году получил 304 голоса коллегии избирателей против 227 у Клинтон, хотя за неё проголосовало почти на 3 миллионов больше американцев.

Сторонники реформы утверждают, что существующая избирательная система способствует сомнениям в результатах президентских выборов и приводит к судебным разбирательствам. Пока национальный договор подписали 17 штатов, которые представляют 209 выборщиков. Чтобы соглашение вступило в силу, число выборщиков должно достигнуть 270 человек. Пока же с математической точки зрения Трамп должен снова проиграть всенародное голосование, однако может стать президентом благодаря коллегии выборщиков.


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