Рупор кремлевской пропаганды: Атака дронов на Крым и Краснодарский край

По последствиям ночной атаки на Крым и Краснодарский край.

1. Пожар на НПЗ в Туапсе утром потушили.

2. Устранение повреждений на подстанции "Севастополь" займет около суток, в городе возможны точечные отключения света, уроки в школах сегодня отменены. Также до завтра закрыты детские садики.

3. В Новороссийске последствия пожаров от упавших в районе порта дронов потушили.

4. Во время отражения атаки было уничтожено 95 дронов и 6 морских беспилотников. Большую часть из группы в 20 морских дронов успели утопить за сутки до этой атаки, что облегчило работу по забою морских дронов, которые пытались прорваться к Севастополю.

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