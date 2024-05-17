 

Рупор кремлевской пропаганды: Атака дронов на Крым и Краснодарский край

17.05.2024, 16:15, Разное
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По последствиям ночной атаки на Крым и Краснодарский край.

1. Пожар на НПЗ в Туапсе утром потушили.
2. Устранение повреждений на подстанции "Севастополь" займет около суток, в городе возможны точечные отключения света, уроки в школах сегодня отменены. Также до завтра закрыты детские садики.
3. В Новороссийске последствия пожаров от упавших в районе порта дронов потушили.
4. Во время отражения атаки было уничтожено 95 дронов и 6 морских беспилотников. Большую часть из группы в 20 морских дронов успели утопить за сутки до этой атаки, что облегчило работу по забою морских дронов, которые пытались прорваться к Севастополю.

Источник: Colonel Cassad


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