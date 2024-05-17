Френч-боб, челка-занавеска и классическая, на прямые волосы: модные прически под шапочки, шляпы или бейсболки

Красивые волосы – гордость женщины. Тем более если показать их в выгодном свете, создавая модные прически. Однако мороз и палящее солнце могут нанести вред здоровью волос, поэтому их приходится защищать. Для этого женщины надевают шапочки, шляпы или бейсболки. Но это не проблема! Сделав правильный выбор прически, вам не придется отказываться от стильного, шикарного образа даже в холодную, морозную погоду.

Берегите волосы, оставаясь стильной

Зимой многие опасаются, что теплая одежда испортит стильный женственный образ. В этом случае необходимы пальто, куртки и шубы, а шарфы имеют множество вариантов ношения, но шапку часто не надевают, чтобы не спутывать волосы и не портить прическу. Считается, что резкое охлаждение кожи головы в морозную погоду может способствовать усилению выпадения волос. То же самое касается жары. Палящие солнечные лучи портят волосы, они становятся сухими и ломкими, секутся.

Но на самом деле головные уборы, которые многие считают ненужными, не только защищают волосяные фолликулы от агрессивного воздействия низких и высоких температур. Удачно подобранный фасон как раз может стать стилевым элементом образа, который будет хорошо смотреться со множеством разных причесок и не портить их.

Длинные волосы – волнистые и прямые

Мелкие или крупные локоны красиво дополняют любой образ, а также отлично смотрятся под различными головными уборами. Создавая красивые волны, следует обратить внимание на то, чтобы не начинать укладку волос от корней. В этом случае шапочка или шляпка не будет сминать и спутывать, распрямлять упругие пряди. Результат будет эффектным, даже если вы снимете головной убор.

Классические длинные прямые волосы прекрасны в любом сезоне. Шляпы оживляют и украшают простую прическу, что положительно влияет на весь образ. Не беда, если волосы немного запутаются или примнутся, ведь простые прямые пряди можно в одно мгновение расчесать, и ваш внешний вид освежится.

Длинный боб и французский боб

Многие женщины боятся коротких причесок и думают, что с головным убором они вообще не смотрятся. Однако длинный боб категорически опровергает это мнение и прекрасно сочетается с большинством стилей шапок, шляп и кепок.

Более того, стильный головной убор может хорошо сочетаться и с более короткими локонами. Например, французский боб — отличная основа для примерки модных стилей шляпок. Торчащие кончики волос могут быть прямыми или волнистыми, а общий вид обязательно будет эффектным.

Челка-занавеска

Прически, дополненные челкой-занавеской, невероятно женственны, а стильный, шикарный образ не портят и головные уборы. Особенно хорошо он смотрится, если короткие пряди вдоль лба и висков обрамляют лицо. Только следите за тем, чтобы шапочка или шляпка не приглаживала челку по линии головы.

Плетение кос

Различные косы также отлично подходят под всевозможные головные уборы. Вам нужно только уделить им больше внимания, когда вы захотите снять шапку или шляпу. Пряди могут вытянуться, что сделает прическу неряшливой, но с любыми фасонами головных уборов образ будет очень стильным и неповторимым.

Одним словом, длинные или не очень, прямые или волнистые, заплетенные или распущенные волосы – выбирайте наиболее подходящий вариант. И наслаждайтесь своей неотразимостью!