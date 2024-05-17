 

Минпромторг предложил ввести ответственность за дискредитацию отечественных производителей

17.05.2024, 15:33, Разное
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Министерство промышленности и торговли готовит законопроект об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию отечественных производителей и наносящие ущерб репутации их продукции.

Об этом рассказал представитель ведомства на круглом столе «Качество и количество: борьба за показатели производства» в рамках международного форума-выставки «Россия».

По мнению чиновников, чтобы отечественные товары приобрели славу качественных и долговечных, необходимо оказать меры административного и уголовного давления на лиц, которые дискредитируют российские заводы и их изделия.

– Я не хочу даже слушать возражения насчёт характера предлагаемой меры сейчас, потому что… Нет, вы послушайте, вы думаете, на Западе такого нет? Вы думаете, там таких законов нет? – возмутился представитель Минпромторга во время дискуссии. – Я что-то ни разу не слышал, чтобы американцы ругали свои автомобили или немцы говорили, что у них плохие станки. Понятно, что там тоже за это сразу штраф, срок, колония какая-нибудь немецкая, варежки шить, тоже немецкие.

Согласно текущей редакции законопроекта, на первый раз за дискредитацию отечественной техники назначат штраф, а в случае повторения правонарушения – обязательные работы. Чиновники рассчитывают на то, что «критиканов» можно будет отправлять на те самые предприятия, честь которых они оскорбили, – это тоже должно стать инструментом в борьбе за качество.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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