JerryRigEverything без усилий сломал новый iPad Pro 2024

Видеоблогеры JerryRigEverything и AppleTrack провели стресс-тесты нового iPad Pro 2024 года, чтобы оценить его прочность. Несмотря на рекордную тонкость этого устройства от Apple, оно продемонстрировало хорошую устойчивость к физическим воздействиям.

Проведя тест на изгиб, обе модели – iPad Pro M4 и iPad Pro M2, были подвергнуты нагрузке. Однако, iPad Pro M2 показал заметный изгиб в углу возле камеры, в то время как iPad Pro M4 почти не пострадал. Горизонтальное воздействие также оказалось менее критичным, но вертикальное давление привело к сильной деформации корпуса.

После удаления нагрузки iPad возвращался к исходной форме, хотя для постоянного изменения формы требовались значительные усилия, выше тех, с которыми он сталкивается в повседневном использовании. Все тестируемые iPad продолжали функционировать, включая камеры и сенсорный экран, даже после экстремальных воздействий, хотя появились трещины на защитном стекле.

Эксперты отмечают, что повторение скандала с деформацией iPad в 2018 году, известного как BendGate, маловероятно. Однако, несмотря на высокую прочность нового iPad Pro 2024 года, рекомендуется избегать хранения устройства под тяжестью в рюкзаке, чтобы избежать его изгиба.

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