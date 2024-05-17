Мнение: Медицина и СМИ не становятся лучше

Наш общий друг Вадим Ольшевский, тот самый профессор-математик из Америки, пишущий прекрасные рассказы и родом из Молдавии, на днях загремел в больницу. И описал свои злоключения. Буквально холодеет в жилах кровь! Мы уже много весьма нелицеприятного узнали о западном здравоохранении во время ковида – но из строк Ольшевского ясно, что положение с тех пор явно не улучшилось.

“К ВОПРОСУ О ХВАЛЕНОЙ АМЕРИКАНСКОЙ МЕДИЦИНЕ. Когда четыре года назад ковид уже накрыл Нью-Йорк по полной, а в РФ было еще все в порядке, меня тогда немножко раздражали крики российских истериков, которые писали о том, что, в отличие от нормальных стран с хорошей медициной, Россию ожидает близкая катастрофа. Какая нормальная медицина, когда к каждой больнице в городе подогнали фуры-холодильники, передвижные морги?

Я помню, что тогда Ольга Солоухина Olga Soloukhina из Лондона написала у себя нечто ироническое о богатых россиянах, которые массово бросились болеть в Лондон. В то время в лондонские больницы просто с обычным ковидом не принимали, только когда уже в реанимацию. Вообще, на Западе заболевшим давали инструкции (хотя никаго лечения еще не было) по телефону.

– А в РФ, – писала Солоухина, – к тебе приходил домой участковый врач. Но неважно. Как на Солоухину все накинулись! Что она несет! Да она агент Кремля! И действительно, пост Солоухиной тот же начала распространять Маргарита Симонян. Смотрите, мол, как на Западе плохо.

Ниже я тоже выступлю в роли Солоухиной. Можете переслать ссылку на меня Симонян, пусть она, мать ее за ногу, на здоровье распространяет мои инсинуации тоже. В свою очередь.

Короче, во вторник в полдень я впервые позвонил 911 и вызвал скорую. Потому что утром в семь утра я проснулся от сильной боли в животе. Я пробовал эту боль переждать, но она становилась все сильнее, и к полудню я уже не выдержал. Позвонил. И что-то там промычал в трубку. Спасите! SOS!

Такого у меня никогда не было. Был когда-то желудочный грипп, тоже с болью, но там было все ясно. Тогда была интересная сложность с тем, что было непонятно чем именно заниматься в первую очередь, сидеть на унитазе или же рвать в раковину. Приходилось одновременно. А это не каждый сможет. Вот. Это тогда. А в этот раз ничего подобного, просто боль дикая и ничего больше.

Девушка из 911 отнеслась ко мне с сильнейшим сопереживанием, вопросов не задавала, спросила только могу ли я открыть дверь сам.

Через 10 минут машина была уже у дома. Меня положили на носилки и повезли в больницу.

Я знал, что лучше попасть в больницу через скорую, тогда тебя сразу кладут в палату. А если добираться до больницы самому, то придется долго ждать в зале ожидания. В порядке живой очереди.

Меня внесли в коридор, усадили на кресло. Там было еще пять кресел с моими товарищами по несчастью. Которых привесли раньше. Мест нет, надо ждать, когда кого-то выпишут, а пока сиди в кресле в коридоре. Короче, я был шестым в очереди.

Через час я все еще был шестым, и тут меня наконец вырвало в услужливо подставленную мне посудину. Прибежала медсестра, меня посадили в кресло и повезли. Но, как оказалось, меня отвезли не в палату, а в тот самый зал ожидания, для тех, приехал в больницу Самоходом. Где уже было около 30 ожидающих. Словом, это минимум полдня ждать.

Я сказал даме у входа, что у меня дикая боль, но она мне ответила, что мест нет, и чтобы я вернулся назад в очередь.

Через полчаса я опять к ней пошел, согнувшись. И опять начал вкручивать ей про нетерпимую боль. Она мне опять сказала, что у нее нет для меня другого ответа. Мест нет, и если мне что-то не нравится, то я могу уйти. И, скажем, попытать счастья в другой больнице. Несолоно хлебавши, я вернулся в зал ожидания. Еще через час я совершенно осознанно пошел на инсценировку.

Знаете, чем американцы отличаются от русских? Русские, когда взламывают систему, обычно всем об этом с гордостью рассказывают. Мол, вот какой я умный. А американцы никогда. Короче, я вам по-русски обо всем расскажу.

Я опять пошел ко входу в приемный покой, но в разговоры с этой дамой уже не вступал. Встал на все четыре и начал стонать. А потом улегся на пол. Лежать и стонать было легче, чем сидеть и стонать. Дама тут же ко мне возмущенно выбежала.

– Сэр! – возмущённо сказала она. – Ты не можешь здесь лежать. Вернись в зал ожидания.

Но я на нее особенно не смотрел, а продолжал стонать. Она попробовала меня поднять, но куда ей. Все-таки 72 кг. А она была щупленькая.

– Сэр! – вернулась она к методу увещевания. – Лежать на полу категорически воспрещается.

Я не поддавался на уговоры.

Постояв около меня минуту, она куда-то убежала, и буквально через минут пять ко мне прибежала врач с двумя плечистыми медбратьями. Они легко подняли меня, усадили в кресло и повезли наверх в палату. Так, после трех часов ожидания, я наконец попал в больницу.

Меня осмотрел резидент, он довольно быстро высказал гипотезу, что у меня заворот кишок. Я про такие дела слышал в первый раз, и прогуглив это дело, узнал, что это может быть довольно опасно. Резидент мне сказал, что к ним каждый день привозят десять таких как я, и у девяти все проходит само собой за три дня. А одному приходится делать операцию.

За полчаса мне сделали ультрасаунд, исключили всякие камни, всякие поджелудочные, и т.д. . Тут же сделали CAT scan, подтвердили заворот кишок. Засунули (через нос) кишу в желудок, и начали откачивать.

В полном соответствии с предсказанием резидента, через сутки боль прошла. Дали контраст, через пару часов сделали рентген, и оказалось, что контраст распространился по всему животу. Заворот кишок сам собой выправился. Я попал в те самые 90% счастливчиков.

Теперь, у меня очень хорошая медицинская страховка от штата. И она за меня платит больше, чем у многих других. И я начал подозревать, что они, в больнице, просто тянут время. Чтобы я подольше у них полежал. И чтобы им побольше заплатили. Если в первый день результаты рентгена были готовы через 15 минут, то сейчас это уже было часов пять, не меньше.

Я заказывал в последний день кето-еду, но они мне приносили все дико сладкое. Бардак полный. Навстречу не идут ни в чем. Скажем, я попросил измерить мне сахар, так как он у меня упал до очень низкого уровня. Они отказались. Сказали, что час назад сахар был нормальным, и по протоколу они будут измерять каждые шесть часов. Это не то, чтобы это было уж очень неправильным, но просто пример. Они все просьбы игнорировали, все решает врач, который ко мне вышел за три дня два раза. Действительно, у него слишком много больных.

Очень поражает IQ медперсонала. Врачи, естественно, знают, что делают. А вот медсестры… Скажем, соединяют трубки для зонда в желудок. И не могут их правильно соединить. Надевают на ноги такие чулки, чтобы воздухом сжимать и разжимать. И тоже не могут запустить прибор. На вопросы об анализах ответить не могут. Просто ничего не понимают вокруг.

Короче, я им сказал, что хочу домой, и они были вынуждены меня отпустить. Хотя хотели держать еще два дня.

Теперь, что интересно? Я три дня смотрел CNN и Fox News. Естественно, никаких Певчих и Ходорковских. Три дня с утра до вечера обсуждали суд над Трампом. Других новостей просто нет. 95% времени исключительно об этом. И ходят кругами, одно и то же.

Это очень интересное состояние – вырваться из одного потока новостей, и погрузиться в другой. Поясню – это не так, что я CNN и Fox News обычно не смотрю. Смотрю, еще как. Но не с утра до вечера. И я еще и интернет читаю. А тут надо было экономить батарейку, не до интернета. И ты полностью выходишь из широкого контекста новостей, и погружаешься в узкий. Про Украину говорили минут пять, и не новости, а так, шуточки по Fox News. Верните мне мои налоги, которые ушли на Украину, которая отменила выборы. Про Харьков ничего не сказали.

По CNN был короткий сюжет о том, как в Лос-Анджелесе собралась толпа правых, которые с криками «USA» начали палками громить лагерь протестующих студентов. Что интересно, CNN все это снимала, и они тут же опознали несколько человек из осадивших лагерь студентов, поехали к ним по домам, и попробовали взять у них интервью. Дали на них характеристику. Вот этот, к примеру, антисемит, помещает в твиттере кучу постов против евреев. А тут, понимаешь ли, занял произраильскую позицию. А второй участник четыре года назад был замечен в демонстрации в поддержку Трампа.

Это поразительно, насколько просто сейчас составить досье на каждого из нас.

До этой недели я смотрел (или слушал в машине) американские каналы минут по 15-20 в день. Или смотрел их ролики в интернете. Мне казалось, что они освещают многие темы. Но сейчас я смотрел их с 7 утра до часу ночи три дня. И это что-то иное. Они говорят исключительно о том, можно ли верить Майлу Коэну, или об оранжевом цвете лица Трампа. Уровень поверхности обсуждений поражает.

А сегодня я вернулся домой. И мне совершенно неинтересно, что там говорят Соловей или Наки. Расскажите мне лучше про цвет лица Трампа! И этот Майкл Коэн! Обвинение Алвина Брагга хитрющее. Ведь защита потом скажет, что свидетелю обвинения Коэну верить нельзя. Так обвинение само говорит, что нельзя каждые пять минут. Лишают защиту аргумента, таким образом. Вообще-то верить нельзя, но когда он говорит про Трампа, то можно.

Ладно, некогда мне тут с вами. Пойду дальше CNN смотреть. И рубану наспех сваренного бульона (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)