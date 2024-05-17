 

Рупор кремлевской пропаганды: Глава СВР призвал открыть в России музей Коминтерна

17.05.2024, 15:05, Разное
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Полезный опыт Коминтерна.

Глава СВР Сергей Нарышкин призвал использовать полезный прикладной опыт работы Коммунистического Интернационала, а также открыть в России музей истории Коминтерна.

Опыт Коммунистического интернационала (Коминтерна) может оказаться весьма полезным с учетом того, что Россия сейчас стоит в авангарде глобальных изменений в мире. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе в Российском государственном социальном университете (РГСУ), посвященном истории Коминтерна.

III Коммунистический интернационал (Коминтерн) – международная организация, созданная по инициативе руководителей большевиков, и объединявшая коммунистические партии нескольких десятков стран мира в 1919-1943 годы. В здании РГСУ на данный момент действует музей Коминтерна, где представлены документы, артефакты и реликвии, связанные с международным революционным движением.

"Память о Коминтерне бережно сохраняется во многих странах бывшего советского блока, в Китае, во Вьетнаме, странах Латинской Америки. Нашей стране было бы правильно иметь музей истории Коминтерна", – сказал Нарышкин.

"Тем более, что сегодня, когда Россия стоит в авангарде глобального изменения мироустройства, из опыта Коммунистического интернационала могут быть извлечены весьма полезные прикладные уроки", – указал председатель РИО. Нарышкин добавил, что РГСУ бережно хранит память о Коминтерне. Кроме того, он отметил, что именно разведчики движения в 1933 году первыми узнали об агрессивных планах Адольфа Гитлера, заполучив текст его выступления перед генералитетом.

Как отметил ректор РГСУ, академик Российской академии художеств Андрей Хазин, главный корпус университета расположен в легендарном Доме Коминтерна. "Именно здесь в предвоенные и военные годы работали самые верные союзники нашей страны, более десятка из которых стали руководителями своих стран после победного 1945-го, – подчеркнул он. – Перед ними стояла задача создать новую мировую систему, основанную на иных, чем раньше, принципах социального и политического устройства. Можно по-разному относиться к коммунистической идеологии, но одно точно – они смогли это сделать. Теперь такая задача вновь стоит перед нашей страной. И мы, в том числе опираясь на организационный опыт Коминтерна, сможем это сделать уже в новых условиях".

Перед круглым столом также прошел осмотр музейной экспозиции, на которой представлены экспонаты, посвященные жизни и деятельности генерального секретаря исполнительного комитета Коминтерна Георгия Димитрова и его соратников. В мероприятии, помимо Нарышкина и Хазина, приняли участие ректор МГИМО, сопредседатель РИО Анатолий Торкунов, историки и представители органов государственной власти

https://tass.ru/politika/20815449 – цинк

Сначала памятник Дзержинскому в штаб-квартире СВР, затем музей Коминтерна…

Источник: Colonel Cassad


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