Французские косички-каре, объемный хвост и боб с зачесом назад – стильные и простые прически для лица в форме ромба

Ромбовидное лицо имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе прически. Его длина больше, чем ширина. Это сочетается с выраженными скулами, которые шире, чем линия подбородка. Мы приведем стильные и простые прически для лица в форме ромба. Они привлекут внимание к вашим самым выигрышным чертам и скроют недостатки.

Короткий боб

Короткий боб – классическая стрижка, которая подходит для лица в форме ромба. Попросите парикмахера оставить длину чуть ниже линии подбородка, чтобы выделить эту область. Создайте небольшой пробор сбоку, это поможет смягчить скулы.

Голландские косички

Скомбинируйте длинную прическу с голландскими косичками, заплетенными и уложенными в верхней части головы. Это придаст лицу более скульптурный вид. Волоски будут мягко виться около бровей, не привлекая внимания к подбородку, но при этом подчеркивая великолепные скулы.

Мягкая челка, обрамляющая лицо

Для ромбовидных лиц не подходят резкие и слишком четкие челки. Они подчеркивают угловатость. Лучше остановить свой выбор на мягкой челке, обрамляющей лицо и сливающейся с основной массой волос. Она сбалансирует область скул.

Боб с челкой-шторкой

Попросите парикмахера создать боб средней длины с челкой-шторкой. Избегайте классического каре со строгими геометрическими линиями. Выбирайте удлиненную модель челки-шторки, которая ниспадает прямо на глаза и делает акцент на нижней части лица.

Волнистая стрижка со слоями

Попробуйте волнистую стрижку со слоями “шегги”. Сочетайте ее с начесом и челкой, обрамляющей лицо. Это сделает черты более пропорциональными и придаст четкость скулам.

“Бабочка” для длинных волос

Женщинам с длинными волосами и ромбовидным лицом подойдет стрижка “бабочка”. Она смягчает угловатые черты. Также эта прическа позволит вам продемонстрировать тонкие слои, не теряя длины.

Кудрявая прическа в стиле Y2K

Если у вас кудрявые волосы, то создайте на макушке свободный пучок из локонов. Дополните прическу тонкими косичками около лица. Этот стиль из начала 2000-х подчеркивает высокие скулы и придает образу немного игривости.

Лоб

Лоб или удлиненный боб представляет собой классическое каре А-силуэта длиной до плеч. Тонкие слои делают эту прическу мягкой. Она красиво облегает лицо, делая его форму более гармоничной.

Французские косички-каре

Французские косички-каре начинаются тугим и гладким плетением, а заканчиваются распущенными локонами. Это выразительная прическа, которая подчеркнет все плюсы вашей формы лица. Чтобы она выглядела еще привлекательнее, создайте прямой пробор и пышные завитки на концах.

Тонкая челка

Тонкая челка красиво выделяет лучшие черты ромбовидного лица. Уложите ее таким образом, чтобы она была немного приподнята. Этот стиль подходит для волос любой длины.

Объемный хвост

Большой объемный хвост подчеркивает скулы и симметрию лица. Сделайте переднюю часть прически гладкой. Создайте на хвосте легкие пляжные волны, чтобы придать прическе больше женственности и объема.

“Волчица”

Стрижка “волчица” с острыми лохматыми прядями придаст объем волосам средней или большой длины. Чтобы скорректировать ромбовидную форму, сочетайте ее с челкой, обрамляющей лицо.

Пикси

Многие женщины с лицом в виде ромба избегают коротких стрижек. Однако пикси является исключением. Эта дерзкая и смелая прическа с челкой подчеркнет четкость вашей формы лица и смягчит углы.

Низкий небрежный пучок

Если вам трудно носить высокие конские хвосты, то попробуйте низкий небрежный пучок. Он смягчит вашу форму лица дополнительным объемом. Этот вариант подходит для женщин, которые хотели бы использовать более смелый стиль.

Боб с зачесом назад

Боб с зачесом назад идеально подходит для женщин с короткими и прямыми волосами. Эта прическа смело подчеркивает лучшие черты лица в форме ромба. Используйте для укладки воск для волос или нанесите немного мерцающего лака.