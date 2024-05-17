 

Обвисание мочек ушей и отек рук: что происходит с телом, если не снимать украшения на ночь

17.05.2024, 14:45, Разное
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Многие люди привыкли все время проводить в своих любимых украшениях и не снимают их даже на ночь. Однако это совершенно неправильно, так как может приводить к различным негативным последствиям. Это может даже иметь серьезные проблемы со здоровьем. Вот что происходит с телом, если не снимать украшения на ночь и к чему это может привести.

Сон не будет спокойным

Мы можем даже на замечать того, но когда ночью ворочается во сне, цепочка может сильно давить на нашу кожу и даже действовать удушающе. В результате этого может быть частое пробуждение. Именно поэтому утром мы можем чувствовать себя сонными и утомленными.

Появление отечности

Во время ночного сна в тканях скапливается жидкость и мы можем проснуться со слегка опухшими руками. В результате этого может быть достаточно сложно снять кольца и браслеты.

Если снять украшение не получается, то можно смочить руки ледяной водой или смазать растительным маслом. Ледяная вода помогает значительно уменьшить отечность.

Стоит помнить о том, что под украшениями могут скапливаться различные бактерии, что может привести к возникновению серьезных болезней.

Раздражение кожи

Некоторые материалы, используемые в ювелирных изделиях, например никель, могут вызывать аллергические реакции, зуд и покраснение. Хотя золото и серебро могут показаться беспроигрышным вариантом, они часто содержат другие металлы.

Если кожные покровы слишком чувствительные или же есть склонность к аллергии, то стоит убедиться в том, что украшения изготовлены из золота не менее 14 карат.

Обвинение мочек ушей

Мочки ушей с годами теряют свою эластичность. Именно поэтому если не снимать во время сна серьги, то это может значительно ускорить процесс обвисания.

Именно поэтому очень важно снимать абсолютно все украшения перед сном, чтобы можно было предотвратить все эти проблемы.


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